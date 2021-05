https://mundo.sputniknews.com/20210524/leninchao-amarga-despedida-a-lenin-moreno-en-calles-y-redes-de-ecuador-1112514703.html

#LeninChao: amarga despedida a Lenín Moreno en calles y redes de Ecuador

#LeninChao: amarga despedida a Lenín Moreno en calles y redes de Ecuador

La asunción de Guillermo Lasso en Ecuador también significó la despedida de Lenín Moreno, un presidente que se retira con respaldo popular casi nulo. Eso quedó... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T20:48+0000

2021-05-24T20:48+0000

2021-05-24T20:48+0000

américa latina

lenín moreno

guillermo lasso

ecuador

rafael correa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1112514541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dc8cd2d10ac4d8e50c1cf8f4702d7e3.jpg

La expectativa por la asunción de Guillermo Lasso como nuevo presidente de Ecuador tuvo su contracara en la amarga despedida que el mandatario saliente, Lenín Moreno (2017-2021), tuvo tanto en la Asamblea Nacional como en las redes sociales.Tal como estaba previsto en el protocolo, Moreno se hizo presente en la sala del legislativo ecuatoriano para participar de la juramentación de Lasso, que presidirá Ecuador hasta 2025. Lo que el hasta hoy presidente no esperaba era ser recibido con pañuelos negros que no dejaban dudas de que su imagen no fue la mejor."Otro Moreno, nunca más", decían los pañuelos negros exhibidos por varios legisladores pertenecientes a la coalición progresista Unión por la Esperanza (Unes), que obtuvo la mayor bancada en las elecciones de 2021 pero cuyo candidato a la Presidencia, Andrés Arauz, no pudo vencer a Lasso en la segunda vuelta."Firmes a los principios y consecuentes con un pueblo que ha sufrido la crueldad de un gobierno indolente, desde nuestros curules le decimos fuerte y claro: ¡Otro Moreno nunca más!", explicó en su cuenta de Twitter la coalición política.No fue el único mensaje de cuestionamiento para Moreno, quien llegó a la Presidencia luego de ser vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) entre 2007 y 2013. El presidente saliente también fue señalado en redes sociales por militantes que se valieron de hashtags como #LeninChao o #ElPeorPresidenteDeLaHistoria.Precisamente, el #LeninChao fue una referencia a la célebre canción de resistencia antifascista italiana Bella Ciao que se ha popularizado en América Latina en los últimos años. Revolución Ciudadana, agrupación política liderada por Rafael Correa, difundió la versión de la canción dedicada a Moreno.El rechazo también se trasladó a las calles ecuatorianas, donde a pesar de la pandemia de COVID-19 algunos manifestantes dejaron en claro su repudio a la figura del ahora expresidente.Otros, desde sus casas o desde el exterior de Ecuador, dedicaron mensajes en vídeo celebrando la salida de Moreno.Muchos ecuatorianos en Europa también compartieron en redes una imagen que resume el hartazgo con varias de las intervenciones más recordadas de Moreno durante su Gobierno.Como si un retuit valiera más que mil palabras, el expresidente y referente de la izquierda ecuatoriana, Rafael Correa, se dedicó a replicar varios de los mensajes, pero prefirió no expedirse directamente durante la jornada del lunes.

https://mundo.sputniknews.com/20210523/guillermo-lasso-asumira-como-presidente-de-ecuador-en-medio-de-una-doble-crisis-1112478325.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lenín moreno, guillermo lasso, ecuador, rafael correa