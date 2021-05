https://mundo.sputniknews.com/20210524/karol-g-la-mejor-artista-latina-de-los-billboard--1112487102.html

Karol G, la mejor artista latina de los Billboard

La reguetonera colombiana Karol G se llevó el premio a la Mejor Artista Latina del Año de los Billboard Music Awards 2021. En esta categoría, compitió contra... 24.05.2021, Sputnik Mundo

La intérprete —que también fue nominada en la categoría Mejor Canción Latina con Caramelo, su colaboración con Ozuna y Myke Towers— acaparó todas las miradas en la alfombra roja de la gala con su deslumbrante vestido brillante y transparente:Por primera vez en su carrera, Karol subió al escenario principal del evento, celebrado en el Teatro Microsoft, en Los Ángeles."Con esta actuación quiero expresar que me siento como una mujer y una empresaria. Me siento muy feliz y orgullosa de todo lo que está pasando en mi carrera y en mi vida y de tener la oportunidad de inspirar a las chicas de todo el mundo", expresó.La artista no pudo contener la emoción al anunciar la noticia en sus redes sociales:Entre los ganadores de los prestigiosos premios, entregados desde 1990 por la icónica revista musical Billboard, también figuran Bad Bunny (Mejor Artista Latino y Mejor Álbum Latino), The Weeknd —quien rompió un récord con un total de 10 estatuillas—, la banda de k-pop BTS (Mejor Grupo Musical y varias categorías más) y Taylor Swift (Mejor Artista Femenina). La banda Eslabón Armado se convirtió en el mejor grupo musical latino."Buenos días, mi gente hermosa, siempre agradecidos con Dios, con ustedes, con nuestros padres, nuestra compañía, este premio es de ustedes mi raza", comentaron los artistas en su Instagram.

