España va a la Eurocopa a buscarse a sí misma

España va a la Eurocopa a buscarse a sí misma

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, anunció la lista de los 24 jugadores que llevará a la Eurocopa 2021, que... 24.05.2021

"Tengo que basarme en principios generales para lo que yo y mi staff consideramos mejor para la Selección", comenzó avisando el seleccionador en la rueda de prensa posterior a la presentación de la lista de la que, durante más de media hora, los muy incisivos periodistas deportivos nacionales le preguntaron por cada detalle.Respondía así Luis Enrique a uno de los principales titulares que arrojaba la convocatoria: la ausencia de Sergio Ramos. El central andaluz del Real Madrid y capitán de la selección durante años, se quedó fuera tras una temporada en la que las lesiones le apartaron de su mejor versión, problemas a los que se sumó la falta de acuerdo con su club para renovar su contrato, un culebrón aún irresuelto.Ni rastro de MadridPero no era este el único titular que dejaba la jornada. Nunca hasta la fecha una convocatoria de la selección para un gran torneo se había hecho sin ni siquiera un jugador del Real Madrid. Luis Enrique lo justificaba por el hecho de que el propio Ramos y Dani Carvajal no tuvieron continuidad durante la temporada y eran sus dos madridistas convocables: "A partir de ahí no hago encaje de bolillos, ni hago la lista para que estén contentos unos u otros", añadió el seleccionador, con unas palabras que ponen de relieve su fuerte personalidad, algo que quizás sea la clave de su presencia en el banquillo nacional español.Lo apuntaba el periodista David Sánchez en la emisora deportiva Radio Marca, tras conocer la lista. "Creo que él sabe perfectamente a lo que ha venido. No a ganar a corto plazo Mundiales, ni Eurocopas. A él le encomendaron la misión de recuperar el orgullo de una selección que venía de donde venía y que tenía pinta de que no iba a repetir esos logros a corto plazo", comentó sobre el técnico asturiano que antes dirigió a la Roma, al Celta de Vigo y al FC Barcelona .Ponía el acento este analista en el devenir del fútbol español en los últimos años. Desde la época gloriosa que maravilló al mundo con la serie de títulos Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre los años 2008 y 2012, con un juego basado en el fútbol de toque y con una generación de futbolistas que hasta ahora la cantera española fue incapaz de repetir.España se puso ante su espejo con toda su crudeza en el Mundial de Brasil 2014 en el que se trató de estirar el rendimiento de aquella generación de oro con jugadores como Xavi, Iniesta, Casillas o Xabi Alonso, de los que en la lista de convocados este lunes, el 24 de mayo, solo quedaba el barcelonista Sergio Busquets; y de la que salió con un rotundo fracaso, eliminada en la fase de grupos.Ni en cuartosDesde entonces ni siquiera tropezar con el que fue durante décadas el fantasma del fútbol español de selección: los cuartos de final. Ni en la Euro 2016 de Francia, ni en el Mundial 2018 de Rusia, España fue capaz de pasar de octavos.El periodista deportivo de la emisora Onda Vasca José Manuel Monje, analista también en el programa decano de la televisión nacional Estudio Estadio, al igual que David Sánchez, señala sobre el equipo campeón del periodo 2008-12 que "en aquel momento se juntaron una serie de jugadores que, en mi opinión, van a ser una generación irrepetible. Llegaron en un muy buen momento de forma y todos tenían muy claro cómo se tenía que jugar. Este equipo no tiene nada que ver con aquel. Lo de ahora es otro tema", valoró en conversación con Sputnik.En esta ocasión el afán de renovación es evidente: solo repiten seis jugadores del Mundial de Rusia. También las ausencias de Íñigo Martínez (autodescartado), de Jesús Navas, de Sergio Canales o de Iago Aspas, dieron pie a los análisis; además de la sorpresiva presencia del centrocampista del PSG Pablo Sarabia."De miedo no vamos a morir", resumió el seleccionador en la presentación de una lista, considerada valiente por muchos, y sobre la que España tratará de reencontrarse a sí misma en una Eurocopa que los 24 de Luis Enrique arrancarán en Sevilla, el considerado bastión del equipo español.

