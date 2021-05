https://mundo.sputniknews.com/20210524/el-presupuesto-de-defensa-de-eeuu-entre-mejorar-el-bienestar-de-su-poblacion-y-frenar-a-china-1112507967.html

El presupuesto de defensa de EEUU: entre mejorar el bienestar de su población y frenar a China

El presupuesto de defensa de EEUU: entre mejorar el bienestar de su población y frenar a China

Los detalles del presupuesto de defensa de la Administración Biden para el 2022 se harán públicos el 28 de mayo. Para los demócratas, el gasto militar debe... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T18:11+0000

2021-05-24T18:11+0000

2021-05-24T18:11+0000

defensa

partido demócrata (eeuu)

presupuesto militar

partido republicano de eeuu

china

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/15404/26/154042685_0:296:2592:1754_1920x0_80_0_0_1c14199b2565281da8d3c7149c0b5cdd.jpg

De los demócratas más progresistas se podría esperar un presupuesto con profundos recortes y más austero que el de la Administración Trump. Pero el partido de Biden podría finalmente seleccionar concretas partidas y abrazar la vía quirúrgica, en lugar de recortar a diestro y siniestro, sostiene el demócrata Mark Pocan citado por Defense News. Los progresistas podrían, en este sentido, influir en la lucha que se avecina a cuenta del número de cazas F-35 que el Congreso planea adquirir de Lockheed Martin.Pocan habla de "reorientar el destino de los dólares" dedicados a defensa. "Pueden pasar muchas cosas, pero lo único que no ha cambiado es que queremos ser más responsables y tener un enfoque diferente sobre el gasto en defensa". Podría ser un buen momento, ahora que el país norteamericano abandonará definitivamente Afganistán. Y es que surge la pregunta de qué hacer con los fondos que antes se dedicaban a la campaña militar. En lugar de usarlo en otras partidas del presupuesto militar, los progresistas podrían optar por invertirlo en "dar un techo a los estadounidenses que lo necesitan, garantizar una mejor cobertura sanitaria o contribuir a la lucha contra el COVID-19", en palabras de Pocan. Sin embargo, los republicanos recuerdan que el poderío militar chino no puede ser ignorado al otro lado del Pacífico."La inversión militar de China a largo plazo está arrojando unos dividendos que deberían alarmarnos", advirtió Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, donde son minoría. "¿Menos recursos para nuestros propios uniformados? ¿Menos innovación en defensa? ¿Qué sentido tiene eso?", añadía.Jim Inhofe, uno de los republicanos dentro del Comité de Servicios Armados del Senado, reconoce que aumentar el gasto militar para ir a la par con China "no sale gratis", haciendo referencia así a que algunas partidas se verán tocadas. "Seguiré trabajando con mis compañeros para garantizar que damos a nuestros militares los recursos que necesitan para disuadir la agresión militar china y defender nuestro país", sostuvo en abril.Durante décadas EEUU se ha mantenido en el primer lugar en cuanto a gasto en el sector militar. En el 2020, último año de la Administración Trump, consolidó su puesto destinando 778.000 millones de dólares en defensa, un 4,4% más respecto al año anterior. Esa cifra supone el 39% del gasto militar de todo el mundo y es más que los gastos de China ($252.000 millones), la India ($72.900 millones), Rusia ($61.700 millones) y Reino Unido ($59.200 millones) juntos, según los últimos datos disponibles del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI).

https://mundo.sputniknews.com/20210122/el-presupuesto-militar-mundial-crecera-en-el-2021-pese-a-la-pandemia-1094190074.html

https://mundo.sputniknews.com/20190322/presupuesto-militar-de-eeuu-opinion-de-china-1086242693.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

partido demócrata (eeuu), presupuesto militar, partido republicano de eeuu, china, eeuu