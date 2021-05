https://mundo.sputniknews.com/20210524/el-periodista-detenido-protasevich-se-encuentra-en-una-prision-preventiva-de-minsk-1112511536.html

El periodista detenido Protasévich se encuentra en una prisión preventiva de Minsk

El periodista detenido Protasévich se encuentra en una prisión preventiva de Minsk

MINSK (Sputnik) — Uno de los fundadores del opositor canal de Telegram Nexta, periodista Román Protasévich detenido en el aeropuerto de Minsk se encuentra en... 24.05.2021, Sputnik Mundo

"En internet se está difundiendo la información en nombre de la madre de Román Protasévich de que se encuentra en una de las instituciones de atención médica en Minsk. Esta información no se corresponde con la realidad", dice el comunicado del entre publicado en su cuenta de Telegram.Se precisa que "actualmente el detenido se encuentra bajo custodia" en una prisión preventiva de Minsk."La administración de la prisión no recibió sus quejas de salud", agregó la entidad.A su vez Protasévich declaró en un vídeo que no tiene problemas de salud y coopera con los investigadores."Ayer fui detenido por funcionarios del Ministerio del Interior en el Aeropuerto Nacional de Minsk. Ahora estoy en la prisión preventiva número uno en Minsk, puedo declarar que no tengo problemas de salud, ni de corazón ni de otros órganos, la actitud de los agentes hacia mí es la más correcta posible y no contradice la ley", dijo Protasévich.El 23 de mayo, un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair con más de 120 pasajeros a bordo, que cubría la ruta de Atenas a Vilna, realizó un aterrizaje de emergencia en Minsk por un aviso de bomba que resultó falso.El aviso, firmado por el movimiento islamista palestino Hamás, fue enviado al Aeropuerto Nacional de Minsk y en este se exigía que la Unión Europea dejara de apoyar a Israel o detonaría una bomba colocada en el avión de la aerolínea irlandesa sobre Vilna, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones bielorruso.Las autoridades de Bielorrusia enviaron un caza MiG-29 para escoltar la aeronave y, durante su escala forzosa en Minsk detuvieron a uno de los pasajeros, el periodista disidente Román Protasévich.La UE, Estados Unidos y otros países ya condenaron en términos contundentes el desvío del avión y exigieron a Bielorrusia liberar al periodista.Protasévich, cuyos canales en Telegram fueron clave para coordinar las protestas postelectorales en Bielorrusia, es acusado por Minsk de varios delitos, entre ellos la organización de disturbios públicos, lo que podría acarrearle una pena de hasta 15 años de cárcel.

