El drama de una rusa varada en Argentina: en extrema pobreza, con bebé y sin poder salir | Fotos

BUENOS AIRES (Sputnik) — La rusa Ana Nikolaevskaya y su hija de menos de dos años, nacida en Argentina, no pueden abandonar el país desde 2019 y se ven... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T10:38+0000

2021-05-24T10:38+0000

2021-05-24T10:47+0000

reportajes

entrevistas

pandemia de coronavirus

pobreza

pandemia

américa latina

argentina

rusia

En entrevista con Sputnik, la mujer explicó su difícil situación e indicó que ha solicitado a la defensora del menor de Rusia, Ana Kuznetsova, que las ayude a volver a su país.Nikolaevskaya llegó a Argentina con su expareja, el padre de la niña, hace casi dos años.De acuerdo con las leyes argentinas, un niño nacido en el país obtiene automáticamente la nacionalidad, y sus padres también pueden tramitar la ciudadanía.El hombre, según Nikolaevskaya, rechaza autorizarle la salida del país con su hija, mientras que en Argentina para ello es necesario el consentimiento de ambos padres.El padre de la niña, que todavía no ha obtenido la residencia permanente, en enero de 2021 fue desalojado del apartamento donde vivían juntos, tras una denuncia de Ana por violencia doméstica que fue avalada por la justicia argentina.Además, tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la mujer y la niña, según la decisión judicial a cuya copia tiene acceso Sputnik.Al abandonar el apartamento, el hombre se llevó todos los documentos de su hija, y la madre tuvo que recuperarlos con el apoyo del consulado ruso.El padre de la menor no contestó a las preguntas de Sputnik.PobrezaActualmente las condiciones de vida de Ana y su hija son extremadamente difíciles.El apartamento de Ana, ubicado en el barrio de La Boca, no tiene heladera, televisor ni radio. Hay moho en las paredes, se desplomó el techo del cuarto de baño.A la mujer apenas le alcanza el dinero para comprar alimentos, y no puede alquilar un mejor apartamento.Con el alto nivel de desempleo y pobreza en Argentina, es casi sumamente difícil encontrar un empleo en el país, más aún teniendo un bebé.Mientras en Rusia, en la ciudad de Novosibirsk, Ana tiene familia, un gran apartamento y todo lo necesario para criar a la hija.Salir de ArgentinaNikolaevskaya presentó a un tribunal argentino una solicitud para salir del país junto con su hija, pero en Argentina la vista de demandas judiciales puede demorar años. La pandemia está frenando aún más el proceso.En su carta a la defensora del menor de Rusia, que compartió con Sputnik, Ana pide "solicitar a la Cancillería argentina o al tribunal que analicen cuanto antes mi caso y nos ayuden a regresar al país de origen".El cónsul general de Rusia en Argentina, Georgui Polin, explicó a Sputnik que la familia tenía la posibilidad de salir de Argentina el año pasado cuando se organizaban vuelos para los rusos varados en América Latina por la pandemia, pero el hombre se negó. Nikolaevskaya aseguró que no sabía de esa oportunidad.La misión diplomática rusa, según Polin, está brindando apoyo a la mujer: volvieron a emitir gratis los documentos de la niña que se había llevado el padre, ayudaron a tramitar autorizaciones, prestaron apoyo financiero.Asimismo, el consulado envió una solicitud al tribunal argentino que está viendo el caso de Ana."Pedimos al tribunal que acelere la vista del caso y confirmamos los argumentos expuestos en los documentos presentados al tribunal por la abogada de Ana: ella se encuentra en una pésima situación, y estamos totalmente de acuerdo en que su salida a Novosibirsk resolverá la situación. Novosibirsk es una de las ciudades más desarrolladas de Rusia, allí tendrán garantizados todos los derechos básicos", indicó Polin.Optimismo moderadoLa traductora pública y abogada argentina Susana Wlasiuk, que ayuda a Ana y su bebé en calidad de voluntaria por iniciativa propia, explicó a Sputnik que, teniendo en cuenta sus condiciones de vida precarias e insalubres, así como la ausencia total de apoyo financiero por parte del padre, considera probable que la justicia resuelva el caso a favor de la mujer.Por otra parte, Wlasiuk expresó su preocupación por el estado de salud de Nikolaevskaya y la niña."Ambas están muy resfriadas, por el frío y la humedad en el apartamento", señaló.Ante el aumento de casos de COVID-19 en Argentina, Wlasiuk advirtió también que Ana y su hija difícilmente puede tener acceso a la vacuna en un futuro cercano."Ojalá se acabe pronto todo eso y puedan ser reubicadas", concluyó.

argentina

rusia

2021

