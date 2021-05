El confinamiento en España aumentó la violencia hacia las mujeres que ejercen la prostitución

https://mundo.sputniknews.com/20210524/el-confinamiento-en-espana-aumento-la-violencia-hacia-las-mujeres-que-ejercen-la-prostitucion-1112496960.html

También es trabajadora social y autora de un estudio sobre este asunto titulado Business can't stop.Entre las exigencias detectadas en sus entrevistas con más de una decena de personas prostituidas en la provincia de Almería, uno de los epicentros de esta actividad en España por su proximidad con las rutas de la inmigración ilegal del Mediterráneo, figuraban las rebajas en sus tarifas o que fueran ellas las que se desplazaran para realizar sus servicios, exponiéndose a las multas por desplazamientos no justificados, en vigor en aquellas semanas de estado de alarma, reveló el estudio.Durante el confinamiento, las mujeres que resultaron contagiadas por COVID-19 eran encerradas por las mafias en las habitaciones de los pisos fuera de la vista de otros clientes y sin recibir atención en un centro de salud, explicó Cora Recio.Esta investigadora también detectó que las mafias endurecieron las condiciones a las que estas mujeres se veían sometidas: "como en aquellas semanas cerraron los clubes donde ejercían, a muchas se las llevaron a casas abandonadas en medio del campo. Esto facilitó el acceso a los clientes para que no tuvieran problemas con la policía por violar el confinamiento, pero contribuyó a invisibilizar su situación, al estar aisladas en medio del desierto almeriense".Se considera que son miles las prostitutas en toda España, aunque es muy difícil realizar un cálculo, dado la situación de clandestinidad en la que están en la mayoría de los casos.Cora Recio realizó el estudio entre jóvenes colombianas y no pudo acceder al colectivo de las mujeres nigerianas, dado que "son las que están más movidas por tratas", según explicó ella misma.

