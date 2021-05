https://mundo.sputniknews.com/20210524/el-colegio-medico-de-chile-rechaza-implementacion-de-un-pase-de-movilidad-para-vacunados-1112512084.html

El Colegio Médico de Chile rechaza implementación de un "pase de movilidad" para vacunados

SANTIAGO (Sputnik) — El Colegio Médico de Chile (Colmed) rechazó la implementación de un "pase de movilidad" para personas vacunadas contra el COVID-19... 24.05.2021, Sputnik Mundo

américa latina

covid-19

coronavirus

chile

"Reiteramos que junto a los expertos que asesoran a Colmed no respaldamos la medida de 'carnet de movilidad' considerando el elevado número de casos activos y que entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía; llamamos a Gobierno a reconsiderar su implementación", dice el comunicado de la institución, publicado en su cuenta de Twitter.El domingo, Piñera anunció la implementación de un "pase de movilidad" que otorgará mayores libertades de circulación en comunas en cuarentena y en transición a las personas vacunadas con dos dosis. La presidenta del Colmed, Izkia Siches, consideró que cuando bajen las hospitalizaciones y fallecidos recién se podrá comenzar a hablar sobre eso."Recordemos lo que ocurrió con el permiso de vacaciones. Actualmente mueren en promedio cerca de 100 personas diarias por COVID-19 y no podemos normalizarlo; cuando bajen hospitalizaciones y fallecidos podemos empezar a conversar sobre un Pase de Movilidad", escribió en su cuenta de Twitter.El mandatario también comentó que trabaja con gobiernos de otras naciones para implementar un "pasaporte verde" que permitiría movilizarse entre diferentes países a quienes ya estén inoculados contra el COVID-19.El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió este lunes la implementación del permiso de movilidad para las personas vacunadas, quienes consideró que han sido más responsables durante la pandemia."El sentido del pase es para aquellas personas que tengan sus dos dosis más los 14 días, estamos hablando de que no se les está dando una movilidad ilimitada, justamente a las personas que son sorprendidas hoy en celebraciones, por ejemplo, inadecuadas, sino que son aquellas personas de grupos etarios que están más protegidos y que tienden a ser las personas más responsables", señaló Delgado.En ese sentido, consideró que en algún punto se debe premiar el esfuerzo de la gente durante el proceso de vacunación, destacando la voluntad de algunos grupos etarios para inocularse contra el COVID-19. En Chile se han vacunado 9,5 millones de personas con una dosis y 7,6 millones con las dos dosis, en una población de casi 19 millones.Desde que se detectó la enfermedad en el país el año pasado, Chile acumula más de 1,3 millones de contagios y más de 28.000 fallecidos, según datos oficiales.

