Cuba contra el racismo: proyectos y activismo que combaten la discriminación

Cuba contra el racismo: proyectos y activismo que combaten la discriminación

"Percibimos que algunas personas negras en Cuba eran discriminadas y comencé entonces un activismo significativo con herramientas legales, denuncias y...

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1112509624_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_f31f3c73ba34117053473482afe99520.jpg

No solamente autoridades como el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, y la vice primera ministra, Inés María Chapman, son ejemplos de la participación política de la población afrodescendiente en el poder público. De hecho, el 41% de los diputados cubanos son negros o mestizos, así como el propio presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo. De los 11 millones de habitantes de la isla, un 36% no se reconoce como blancos: el 9,3% se identifica como negros y el 26,6% como mulatos, de acuerdo al último censo nacional (2012). Si bien la Constitución de la República establece la igualdad de todas las personas ante la ley, penaliza actos discriminatorios y el Gobierno desarrolla políticas públicas como el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, aún persisten prejuicios y comportamientos que demuestran la segregación racial en la sociedad cubana. Para la psicóloga cubana Dachelys Valdés, aunque las conductas racistas en Cuba no sean tan explícitas o frecuentes como en otros países del mundo, igual existe una carga histórica en común que también desfavorece la población negra económicamente. "Muchos de los residentes en el exterior que envían remesas a sus familiares en la isla son personas de piel blanca", señala en entrevista a Sputnik. Además, "ser negro te limita el acceso a algunas oportunidades laborales", remarca.A su juicio, es difícil medir el real impacto del racismo también por lo naturalizado que se encuentra culturalmente en expresiones y actitudes "tenues". "Frases del argot popular: si la mujer blanca tiene un novio negro entonces quema petróleo o está atrasando la raza", observa la psicóloga, mantiene el problema invisible y perpetúa estereotipos y prejuicios. Además, cualquier intento de problematizar se encuentra con la típica negación: "No es para tanto" y "estás exagerando'', relata Valdés. También, mitos tradicionales "los empujan o alejan" de profesiones relacionadas con las ciencias sociales, ingenierías o carreras universitarias de manera general y los estipulan a oficios específicos como actividades deportivas o la interpretación de determinados géneros musicales porque "damos por sentado que no pueden aspirar a más". Vínculos comunitariosEn la década de 1990 Deyni Terry vivía en el barrio capitalino de Cayo Hueso, ubicado en el municipio de Centro Habana, caracterizado por la confluencia de familias de todos los territorios del país y la presencia de un índice delictivo importante. Junto a su pareja de entonces, Rolando Manfugás, impulsaron el proyecto denominado Moros y Cristianos. "Moros y Cristianos reunió a más de 500 personas en el territorio y tras la investigación de preferencias y aptitudes creamos varios talleres artísticos: danza, teatro, canto y música. Laboramos también con la familia y logramos que la Policía Nacional Revolucionaria interviniera todos los miércoles en un conversatorio denominado Despertar del Silencio", expresó Terry. En ese espacio, las personas dialogaban acerca de sus principales problemáticas y gracias a esa y otras acciones similares incidieron, durante 11 años, en su calidad de vida, mejoraron factores de riesgo y trascendieron de proyecto a foco cultural. Participaron, entonces, en los Festivales del Caribe o Fiesta del Fuego, organizados en Santiago de Cuba, y eventos del Instituto de Antropología. "Muchos de los niños del proyecto, ya como adolescentes y jóvenes, entraron en escuelas de arte. Formamos profesionales, creamos fuentes de empleo y ese escenario sirvió también para el impulso y sede de ensayos de otras iniciativas comunitarias. Desde allí conocimos las necesidades de los afrodescendientes, su derecho a la imagen y resultó el antecedente de BarbarA' s Power", explica. La Alianza Unidad Racial (AUR), fundada por Terry en 2010, atiende casos vinculados con la segregación laboral, religiosa, por cuestión de género y edad y de la comunidad LGTBIQ+, desde la experticia de abogados, jueces, fiscales, notarios, el artista plástico Oscar Fagette y la joven activista Yurena Manfugás. Empoderamiento de la comunidad afrodescendienteBarbarA's Power constituye la primera marca de ropa afro en Cuba. Inicialmente, el nombre estuvo asociado a la palabra modas, pero a juicio de sus impulsoras remarcaba estereotipos de belleza contrarios a la esencia del negocio. Por su parte, poder simbolizaba el empoderamiento de los afrodescendientes. Las cofundadoras, Deyni Terry y su hija Yurena Manfugás, valoraron la necesidad de acciones para la defensa del derecho a la imagen, desarrollaron estudios de mercado y, luego de comparecer en diversos espacios nacionales y foráneos, advirtieron la ausencia de empresas dedicadas al vestuario afro. Diseñan prendas pensadas para las personas que prefieren el estilo afro, desde la sostenibilidad, la ética y en consonancia con las necesidades y deseos del cliente. También ofrecen servicios de asesoramiento de imagen y cubren las necesidades de quienes buscan identidad y comodidad. Su labor no se limita a "coser y cantar", como reza un dicho popular. Impactan en consumidores carentes de productos diseñados y enfocados a sus costumbres, expresión cultural y calidad de vida. Actualmente, cosen mascarillas (ya tienen más de 300 donadas) para centros de trabajo y como regalo a grupos de personas vulnerables. Otros proyectos Dachelys Valdés, conocedora de algunas iniciativas privadas abocadas al tema de los retos, desafíos, oportunidades, potencial y creatividad de la comunidad afrodescendiente, destaca cómo ellos han logrado transformar imaginarios. Entre ellos, Lo Llevamos Rizo, concurso de salud y belleza que en 2015 realizó junto con la artista plástica Susana Pilar Delahante Matienzo un performance en la Bienal de La Habana sobre el orgullo del pelo afro. "Siempre se ha buscado la belleza desde el cabello lacio y se ha negado el uso del cabello rizado con designaciones como pelo malo, pasa, nido de pájaros, ahí no entra ni el agua o ¿tú no te piensas peinar?", explica. Después de la pasarela, los concurrentes se acercaron para pedir información sobre cómo tratar el cabello, peinarlo, o entenderlo. "La ausencia de ese conocimiento supuso la trascendencia del certamen a proyecto socio-comunitario. En su canal de Telegram difunden entrevistas a personalidades negras de la cultura cubana, exitosas y orgullosas de su color de piel e identidad", relata.Entre otros proyectos del estilo, "también destacan Beyond Roots, tienda de estilo afro, y el cosmetólogo, rapero y director del proyecto comunitario Barber's Street Cuban Hip Hop 4c, Roberto Álvarez", concluye.

cuba

