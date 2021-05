https://mundo.sputniknews.com/20210524/cristiano-ronaldo-record-y-dudas-1112493583.html

Cristiano Ronaldo: récord y dudas

MOSCÚ (Sputnik) — Virtuoso y polémico así es el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, y no fue la excepción en la última jornada de la Serie A del fútbol...

Ronaldo se quedó en el banquillo y no tuvo minutos ante Bologna en el cierre de la temporada. Esta era una jornada importante para la Juventus, pues se jugaba la clasificación a la venidera Champions League, y por suerte lo consiguió. Pero los medios solo se centraron en la ausencia del astro portugués.Lo cierto es que el luso celebró el triunfo de su equipo por 4-1 en el estadio Renato Dall'Ara y de esta forma cerró una mala temporada para el conjunto turinés que cedió la corona del fútbol italiano tras ganarla por nueve años consecutivos.Pero la gran noticia para él fue que se consagró como Capocannoniere de la Serie A y deja un nuevo récord, pues es el único jugador que ha sido líder goleador en las tres principales ligas del fútbol europeo. Ya fue el máximo artillero de la Premier League durante su etapa en Manchester United, y Pichichi de la Liga española tras su paso por el Real Madrid.Polémicas y dudasDesde hace un tiempo se habla de la salida de CR7 de la Vecchia Signora, como un paso importante para asumir la renovación del club, pues la ficha del jugador es muy alta y la crisis del COVID-19 ha generado muchas pérdidas al fútbol en general.Por el momento, el portugués aún no tiene decidido si renueva con el cuadro italiano —le queda un año de contrato— o si cambia de aires y se va a un nuevo equipo. Por el momento se comenta sobre la posibilidad de que recale en clubes como el Sporting de Portugal, el Manchester United y el Paris Saint-Germain, pero no hay nada oficial hasta ahora."Yo le veo todavía como 'bianconero' y muy concentrado. Lo ha demostrado también el otro día [en la final de la Copa Italia ganada contra el Atalanta] al sacrificarse y al ayudar en defensa porque quería ganar la copa. Le veo concentrado en el partido y para hablar de su futuro ya habrá tiempo", dijo el DT de la Juve, Andrea Pirlo, en rueda de prensa, el 22 de mayo, al responder a la cantidad de rumores sobre la salida del atacante luso.Y como siempre, llamó mucho la atención que, tras concluir el choque, Ronaldo usó su cuenta de Instagram —es el deportista más seguido en esta red social, con 289 millones de seguidores— y compartió un par de fotografías. Una grupal, con el festejo de Juventus de la clasificación a la Champions League, y otra, en la que mandaba a hacer silencio. "Hasta el final", fue lo que escribió en la publicación.Goles y másSi se quiere hacer una lista con los jugadores con más garra y más deseos dentro del fútbol entre los primero debería estar Cristiano Ronaldo, quien a los 36 años, vuelve a ser el máximo goleador de un campeonato, para imponer una marca legendaria. Ya fue el hombre gol de la Premier en la temporada 2007-2008, con 31 tantos. En la Liga se proclamó Pichichi en las ediciones de 2010-2011, 2013-2014 y 2014-2015, con 40, 31 y 48 tantos, respectivamente y en la Serie A en la 2020-2021, selló su hazaña con 29 goles.Además es el primer jugador en anotar 100 goles con tres clubes de distintas ligas y con su selección.Otros récords de goles que ostenta CR7 son el de máximo anotador de Portugal, principal artillero en Champions League y está muy cerca de ser el primer goleador a nivel de selecciones de la historia.En cuanto a títulos, el portugués suma 34, desde el primero cuando vestía la elástica del Sporting de Portugal. La lista la componen 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Premier League, 2 Community Shield, 2 Carling Cup, 2 Serie A, 2 Supercopas de Italia, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Eurocopa de naciones, 1 UEFA Nations League, 1 FA Cup, 1 Supercopa de Portugal, 1 Coppa de Italia.En resumen, que el "bonitillo" del fútbol sigue dando de qué hablar a pesar de los años y más allá de las polémicas es un jugador que aporta en cualquier lugar a donde va, por ello es que cuenta con varios pretendientes, si decide salir de la Juventus este año.

