Comisionado de Paz de Colombia cuestiona acercamientos de Uribe con el ELN

BOGOTÁ (Sputnik) — El alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, cuestionó que el expresidente y exsenador Álvaro Uribe haya buscado... 24.05.2021, Sputnik Mundo

"El expresidente Uribe no tuvo en cuenta, tal vez no lo consideró su momento, pero por eso hay una incomodidad de quien les habla. (Uribe) tenía que pedir la autorización del Alto Comisionado para la Paz para aproximarse a cualquier grupo armado, en este caso el ELN", dijo Ceballos a la prensa, según declaraciones difundidas por su despacho.El funcionario, quien permanecerá en su cargo hasta el martes, luego de que el pasado 3 de mayo presentó su renuncia irrevocable, cuestionó a Uribe luego de que el partido que dirige el expresidente, Centro Democrático (CD, derecha), emitió un comunicado en el que criticó la renuncia de Ceballos en momentos en que oficia como coordinador de los diálogos con el Comité Nacional del Paro, que desde el 28 de abril lidera un paro contra el Gobierno."Es un acto de deslealtad (de Ceballos) en el momento más inoportuno", señala el comunicado del CD.Al respecto, Ceballos señaló que pese a su renuncia, continuará el acompañamiento de los diálogos con el Comité Nacional del Paro, pero "como un ciudadano común y corriente, no como funcionario público".Asimismo, agregó que es su trabajo autorizar o no a otras personas aproximaciones con grupos armados para eventuales negociaciones, lo cual no hizo Uribe que, según la prensa, "pasó por encima" de Ceballos para buscar acercamientos con el ELN."El Centro Democrático crítica al Comisionado por hacer su trabajo, que es aproximarse a los grupos armados, pero debería primero mirar las conductas de su propio jefe natural, ya que fue el expresidente Uribe quien se aproximó (al ELN), no una sino dos veces, sin autorización del Alto Comisionado", dijo Ceballos.El pasado 9 de mayo, Ceballos reveló que el Gobierno colombiano inició acercamientos con el ELN con el objetivo de verificar si existe una verdadera voluntad de paz y desmovilización.Según Ceballos, el sacerdote Darío Echeverri, en representación de la Santa Sede, y Carlos Ruíz Massieu, en representación del secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, han participado con el respaldo del Gobierno colombiano en 28 reuniones de exploración, cuatro de ellas en La Habana, para indagar la posibilidad de diálogo del grupo rebelde.Una semana después, el 16 de mayo, el propio Ceballos anunció que el Gobierno designó al exguerillero del ELN Tulio Gilberto Astudillo Victoria, conocido como 'Juan Carlos Cuéllar', como gestor de paz para que se avance "en actos concretos" para la búsqueda de la paz y la reconciliación en el país con ese grupo rebelde.El Gobierno colombiano ha señalado que sólo retomará los diálogos de paz con el ELN cuando ese grupo rebelde entregue a las personas que mantiene secuestradas, cese los ataques a la infraestructura del país y plantee una voluntad de concentrarse para iniciar un proceso de desmovilización y dejación de armas.En febrero de 2019 el Gobierno rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN, luego de que esa guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de ese mismo año.A raíz de ese hecho Colombia pidió en extradición a diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en Cuba, pero La Habana se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos de paz, los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.

