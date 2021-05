https://mundo.sputniknews.com/20210524/cinco-canciones-de-bob-dylan-para-disfrutar-de-la-leyenda-del-folk-rock-estadounidense--1112490918.html

Cinco canciones de Bob Dylan para disfrutar de la leyenda del folk rock estadounidense

Una de las voces más conocidas de nuestros tiempos, Bob Dylan, nació un 25 de mayo de 1941. Ampliamente alagado como una de las figuras musicales más... 24.05.2021, Sputnik Mundo

Sputnik te invita a disfrutar de algunas de sus canciones más inspiradoras y conocer la historia de su creación.'Mr. Tambourine Man'Dylan escribió esta canción en 1964, luego de asistir al carnaval Mardi Gras, en Nueva Orleans, junto a unos amigos. El propio cantante afirma que el tema, también inspirado en la película de Federico Fellini La strada, tiene "el sonido de lo que quería decir". Pero, ¿quién es el misterioso señor de la pandereta? Si bien existe una hipótesis de que en esta canción, Dylan conversa con el mismísimo Dios, el propio cantautor contó que se había inspirado en el legendario músico Bruce Langhorne que tenía "una pandereta tan grande como una rueda".'Just Like A Woman'Se especula que este triste y romántico tema, incluido en el álbum Blonde on Blonde, fue escrito especialmente para la modelo y musa del artista Andy Warhol, Edie Sedgwick, famosa no solo por su personalidad y su belleza, sino también por su adicción a las drogas y su trágica muerte de una sobredosis a los 28 años. No obstante, el propio Dylan declara que se inspiró en su entonces esposa, Sara, y en la cantautora Joan Baez.Hace el amor como una mujer y sufre como una mujerPero se echa a llorar como una niña'The Times They Are a-Changin'Este tema se convirtió en una de las canciones de protesta más populares de la historia de la música. En las décadas de 1960 y 1970, pasó a ser un himno de la generación decepcionada por la falta de cambios. En la anotación de su disco Biograph (1985) Dylan contó que se inspiró en las baladas escocesas y quería crear una canción "hipnótica" con versos cortos y concisos.'The Lonesome Death Of Hattie Carroll'Esta canción antirracista narra el asesinato de la camarera negra Hattie Carroll a manos del plantador de tabaco William Devereux Zantzinger. El incidente ocurrió en 1963, durante una fiesta celebrada en un hotel de Baltimore. Zantzinger maltrató, insultó y golpeó a varios empleados del hotel, entre ellos a Carroll: madre de once hijos y presidenta de una asociación afroamericana. El asesino fue condenado a tan solo seis meses de prisión. Pero tú, que filosofas con la desgracia y criticas todos los temores / Quítate el trapo de la cara, no es momento para lágrimas"'Don't Think Twice It's Alright'Para escribir este tema, el cantautor ligeramente modificó la melodía y la letra de la canción Who's Gonna Buy You Ribbons When I'm Gone, de Paul Clayton. Dylan cuenta que Don't Think Twice It's Alright es una "declaración que quizás pueda hacerte sentir mejor si estuvieras hablando contigo mismo". Compuso la canción cuando su entonces novia, Suze Rotolo, había prolongado su estancia en Italia.Decenas de artistas, entre ellos Elvis Presley, Johnny Cash, Eric Clapton y Cher, hicieron covers de la melancólica canción.¿Cuál es tu tema favorito de Bob Dylan? ¡Comparte tu opinión en los comentarios de este artículo!

