Brasil intenta frenar la variante india mientras Bolsonaro la recibe de brazos abiertos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La variante india del nuevo coronavirus (B.1.617) ya está en Brasil. Concretamente en un hospital privado de la ciudad de Sao Luís... 24.05.2021, Sputnik Mundo

Parte de la tripulación enfermó y ahora está aislada en alta mar, a 35 kilómetros de la costa de Sao Luís. El enfermo más grave fue trasladado a tierra firme y ahora Sao Luís vive en la incertidumbre de no saber si la variante india ya circula por sus calles. Las alarmas ya han sonado entre las autoridades locales y en el Ministerio de Salud, pero el presidente, Jair Bolsonaro, parece poco preocupado: el domingo 23 se dedicó a pasear en moto con miles de simpatizantes en Río de Janeiro.El mismo 23 de mayo, su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, viajó de urgencia a Maranhao para entregar 600.000 test de COVID-19. También anunció el envío de 300.000 vacunas, un 5% más de lo que estaba previsto para estos días. Se aplicarán sobre todo a la población de la capital, para intentar blindar al máximo de ciudadanos ante la nueva variante, presuntamente más transmisible y agresiva.Queiroga se reunirá la tarde de este lunes 24 con el embajador de la India en Brasil para intercambiar experiencias, mientras anuncia el refuerzo de los controles en aeropuertos. No obstante, hasta el momento no se ha aplicado ninguna barrera sanitaria entre estados. Si el virus está en tierra firme, nada impide que viaje por todo Brasil.Sin transmisión comunitaria de momentoA pesar de todo, el gobernador de Maranhao, Flávio Dino, quiso tranquilizar a la población. Este lunes 24, en declaraciones a la cadena Globonews, afirmó que de momento no hay "ningún cuadro de transmisión comunitaria". Más de 100 personas (sobre todo trabajadores del hospital donde está ingresado el paciente con la variante) están siendo testadas, y los resultados se conocerán entre el miércoles 26 y el jueves 27.El destino quiso que los primeros casos de la variante india en Brasil aparecieran en el estado de Maranhao, un bastión de la izquierda, en manos del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Su gobernador es una de las principales figuras del campo progresista y una de las voces más destacadas contra el actual Gobierno.Maranhao confirmó los primeros casos de la variante india el día 20 de mayo. Ese mismo día, Bolsonaro estaba en el interior del estado inaugurando un puente, siguiendo con su reciente estrategia de visitar los estados de sus rivales políticos para intentar desgastarles en casa. Obviamente, el presidente no expresó ninguna preocupación con el COVID-19 y saludó a cientos de simpatizantes —siempre sin máscara—. Al día siguiente, en otro evento, repitió el correspondiente baño de masas.El gobernador de Maranhao subrayaba este lunes la incoherencia entre el esforzado trabajo del ministro de Salud y la actitud despreocupada e irresponsable del presidente justo en un momento crítico, con la variante india llamando a las puertas del país.venir el COVID-19a en locales de uso colectivo" y que promovió un evento con "aglomeraciones sin control sanitario con más de 100 personas". Aunque Bolsonaro lleva toda la pandemia actuando de esta forma, pero Maranhao es el primer estado que ha tenido la valentía de multarle.Bolsonaro paseando en motoAl presidente no pareció importarle. El domingo 23 de mayo promovió una manifestación de motoristas en Río de Janeiro a la que acudieron miles de personas. Hubo gritos a favor de una intervención militar y proclamas contra las restricciones sociales para frenar el virus. Lo que apenas hubo fueron máscaras, siempre escasas en los eventos bolsonaristas.El gobernador de Maranhao subrayaba este lunes 24 la incoherencia entre el esforzado trabajo del ministro de Salud y la actitud despreocupada e irresponsable del presidente justo en un momento crítico, con la variante india llamando a las puertas del país.El presidente de la comisión del Senado que investiga los posibles delitos cometidos por el Gobierno en la gestión de la pandemia, el senador Omar Aziz, definió a los participantes en la marcha del domingo 23 como "los moteros del Apocalipsis". Brasil llegará este lunes a los 450.000 muertos por COVID-19, y lo que pase con la variante india está por ver.

