Vídeo: dos agentes de la Guardia Nacional rusa mueren al caer desde un helicóptero

Dos agentes de la Guardia Nacional rusa (Rosgvardia) fallecieron durante un entrenamiento de desembarque sobre un buque desde un helicóptero. El accidente ha... 23.05.2021, Sputnik Mundo

En las imágenes se puede observar un helicóptero Mi-8 que queda suspendido sobre un buque y dos agentes que se bajan por unas cuerdas desde la aeronave. Sin embargo, en un momento dado, los dos agentes pierden el equilibrio y se caen sobre la cubierta del buque desde una altitud de unos 15 metros. Atención: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. Los hechos ocurrieron en la región rusa de Múrmansk y una de las posibles causas han sido las condiciones climáticas adversas. Se reporta que hubo ráfagas de viento fuertes e incluso el helicóptero tuvo dificultad para mantenerse en el lugar. Uno de los agentes falleció en el lugar de los hechos, mientras que el segundo murió en el hospital adonde fue trasladado de urgencia. Según una de las versiones, el helicóptero no bajó lo suficientemente, por lo que la cuerda no llegó hasta donde debería. Además, presuntamente, en las puntas de las cuerdas no había nudos de seguridad. Actualmente, las autoridades están llevando una investigación para determinar si fueron estas u otras las causas del fatal accidente. Asimismo, el servicio de prensa de la Guardia Nacional informó que se les prestará ayuda económica a los familiares de los fallecidos.

