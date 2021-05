https://mundo.sputniknews.com/20210523/viceprimer-ministro-rusia-tiene-protagonismo-en-el-avance-economico-de-cuba-1112478751.html

Viceprimer ministro: Rusia tiene protagonismo en el avance económico de Cuba

Viceprimer ministro: Rusia tiene protagonismo en el avance económico de Cuba

LA HABANA (Sputnik) — Rusia tiene un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento económico de la economía de Cuba, reconoció el viceprimer ministro cubano... 23.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-23T21:42+0000

2021-05-23T21:42+0000

2021-05-23T21:42+0000

américa latina

cuba

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1112397461_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_93bac7077dad128bd1358bfd6fbaceb3.jpg

"Rusia es un socio económico muy importante para Cuba, con inversiones en sectores estratégicos para la economía cubana, entre ellos el transporte, en particular el ferrocarril cuyo desarrollo es muy importante, también en el sector de la generación de energía, sobre todo en la generación térmica y el uso de los combustibles nacionales", precisó el también titular de Economía y Planificación.Las declaraciones fueron ofrecidas por Gil Fernández el pasado 20 de mayo, durante un encuentro con la prensa nacional y agencias extranjeras acreditadas en La Habana, donde repasó importantes aspectos de la actualidad económica en la isla, sacudida por una profunda crisis a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos.En este escenario, los vínculos económicos, comerciales y de inversiones entre Cuba y Rusia fueron analizados en la recién culminada XVIII sesión de la Comisión Intergubernamental entre ambas naciones, efectuada en la isla los días 31 de marzo y 1 de abril, donde se revisaron los temas de la cooperación bilateral, se ajustaron los planes inversionistas, y se determinaron las prioridades.El titular cubano de Economía y Planificación resaltó que este reajuste se hizo en particular en el sector ferroviario y la generación de energía, sector que –subrayó—, "nos permitirá aprovechar el combustible nacional, en lugar de otras inversiones que nos conducen a consumir diesel importado, que son más costosas para nuestra economía e impactan en nuestra proyección de desarrollo hasta el 2030".El viceprimer ministro cubano enfatizó que en este momento no se trata de identificar todo lo que es necesario hacer, sino —aclaró— "identificar aquello que es necesario hacer qué es lo prioritario y cómo lo vamos a pagar, porque se tienen que generar los recursos para amortizar las inversiones".Entonces —enfatizó Gil Fernández—, "hemos hecho una revisión y puntualización de nuestra estrategia de inversión en el país y por supuesto Rusia tiene un papel fundamental e incidencia en nuestro crecimiento económico".Rusia en la economía de CubaSegún expertos, el año 2020 fue de muy poca actividad en el intercambio bilateral Moscú-La Habana, teniendo en cuenta las condiciones determinadas por la pandemia del COVID-19 y las contracciones de la economía global, a lo que sumó el efecto negativo de las más de 240 sanciones impuestas a Cuba por EEUU en los últimos cuatro años.En la recién efectuada XVIII sesión de la Comisión Intergubernamental, las delegaciones encabezadas por los viceprimeros ministros Ricardo Cabrisas, de Cuba; y Yuri Borísov, de Rusia, se pasó revista a todos los aspectos de la cooperación económica-comercial que mantienen ambos países."Los planes de cooperación bilaterales son grandes, pero no solo hablamos de los planes, sino de un paquete de proyectos bien avanzados y elaborados que están incluidos en los programas de cooperación", comentó a Sputnik el representante comercial ruso en Cuba, Alexandr Bogatyr, en una entrevista realizada el pasado 8 de abril.De ahí que en esta comisión se pasó revista a los proyectos con prioridad inmediata, mientras otros planes son a mediano y largo plazo, pero todo el paquete de proyectos se mantiene vigente y eso "es muy importante", indicó.La Habana y Moscú confirmaron la necesidad de agilizar la cooperación en esferas de la energía, transporte, industria farmacéutica, salud pública, metalurgia, entre ellos la modernización de la planta Antillana de Acero, en La Habana.También estuvo en el centro de las discusiones el tema de la modernización y mantenimiento de los aviones rusos que emplea la compañía aérea Cubana de Aviación.Otro de los temas en la agenda fue el proyecto petrolero que ejecuta la compañía rusa Zarubezhneft en los yacimientos del bloque ubicado en Boca de Jaruco (a unos 40 kilómetros al este de La Habana) donde, según Bogatyr, "se muestran buenos resultados y donde están creadas todas las condiciones para seguir trabajando y ampliando los trabajos de levantamiento y recuperación asistida".A su vez, se conversó de la necesidad de incrementar los suministros a Cuba de fertilizantes para la agricultura, metales, trigo, entre otros renglones, donde Rusia expresó su disposición de ayudar.También se mantendrá el desarrollo de la cooperación en el tema de los productos farmacéuticos, un área donde Cuba es fuerte y está presente en el mercado ruso, y donde hay buenas perspectivas.Los líderes de Rusia y Cuba han reiterado que se mantiene la condición de "socios estratégicos".

https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111484784.html

https://mundo.sputniknews.com/20210408/rusia-y-cuba-son-socios-estrategicos-asegura-representante-comercial-ruso-en-la-habana-1110919581.html

https://mundo.sputniknews.com/20210320/rusia-y-cuba-acuerdan-estudiar-la-posibilidad-de-ampliar-la-conexion-aerea-1110226769.html

https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109106617.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, rusia