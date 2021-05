https://mundo.sputniknews.com/20210523/rusia-supera-los-5-millones-de-contagios-con-los-rusos-reacios-a-vacunarse-1112475090.html

Rusia supera los 5 millones de contagios con la población reacia a vacunarse

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.951 casos de infección por el nuevo coronavirus en 83 [de las 85] regiones, incluidos 1.299 asintomáticos (el 14,5%)", precisa el centro nacional para la lucha contra el coronavirus.Los contagios acumulados, 5.001.505, suponen un incremento del 0,18% con respecto al día anterior. La mayoría de los nuevos positivos fue detectada en la capital (2.924), en San Petersburgo (842) y en la provincia de Moscú (769).Con la defunción de 357 pacientes, el total oficial de fallecidos por COVID-19 en Rusia se eleva a 118.482. Un total de 516.507 personas siguen bajo observación por ser posibles positivos, según Rospotrebnadzor, la oficina nacional de protección al consumidor.El organismo comunicó que en Rusia se han realizado hasta la fecha más de 135,7 millones de pruebas del coronavirus, incluidos más de 360.000 en la última jornada.La tercera ola en Moscú se ha ralentizado, pero las autoridades advierten que es pronto para relajarseMoscú ha afrontado mejor que otras ciudades del mundo la pandemia, considera el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.En Moscú se extendió un nuevo brote a finales de marzo, cuando aumentó el número de hospitalizaciones de pacientes con COVID-19. A mediados de mayo, este indicador subió aún más, pero ahora la situación sanitaria en la capital se ha estabilizado. Este hecho posiblemente se debe a las largas vacaciones de mayo anunciadas por las autoridades para combatir la tercera ola de la pandemia. La mitad de los moscovitas no se quedaron en la ciudad y optaron por ir al campo.El 19 de mayo, la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko, declaró que "el coronavirus en Rusia está totalmente controlado y no hay ninguna razón para un confinamiento o nuevas restricciones". La legisladora reconoció que la suspensión de la actividad laboral en el país durante un período de 10 días, a principios de mayo, permitió evitar que la situación empeorase como sucedió en Europa y otros países.El número de personas con anticuerpos contra el COVID-19 en Moscú y otras regiones rusas aún es insignificante para detener la pandemia. Más de la mitad de los moscovitas han desarrollado anticuerpos. Pero para lograr una inmunidad colectiva prevista por las autoridades, la capital tardaría años teniendo en cuenta el ritmo de la vacunación, aseguran los medios rusos.La situación sanitaria sigue siendo complicada, pero no es dramática, enfatizó el alcalde el 20 de mayo. "No se presentan desviaciones graves, ni se observa un brote brusco", aseguró al canal de televisión Rossiya 1. Los moscovitas no tienen prisa en vacunarseLas autoridades moscovitas se propusieron vacunar el 60% de la población. Pero la campaña en la capital se ha ralentizado notablemente.Sobianin explica que los habitantes siguen enfermando y falleciendo y que aun así no quieren vacunarse. Actualmente, los moscovitas pueden inocularse no solamente en los hospitales, sino también en los centros comerciales y en los parques. Además, ahora los jubilados reciben como un estímulo para vacunarse 1.000 rublos (unos 13,5 dólares o 11 euros) que podrían gastar en un supermercado o una cafetería. Pero "no hay nadie", lamenta el alcalde.Más de 1,3 millones de personas se inmunizaron en la capital, donde viven 12 millones. Pero este indicador podría ser "como mínimo dos veces mayor", señala Sobianin. Reconoce que nadie aprovecha esta oportunidad y que algunos hospitales están llenos de enfermos.Los rusos pueden inocularse con las vacunas Sputnik V y EpiVacCorona. De momento se ha vacunado un 10,30% de la población rusa (poco más de 15 millones de habitantes), según los datos. El 6 de mayo, el ministerio de Sanidad de Rusia registró la cuarta vacuna contra el COVID-19, la monodosis Sputnik Light. Desarrollada por el Centro de Investigación de Epidemiología y Biotecnología Gamaleya, está orientada principalmente al mercado exterior.

