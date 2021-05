https://mundo.sputniknews.com/20210523/la-bbc-podria-perder-millones-de-dolares-en-tarifas-de-licencia-por-la-entrevista-con-diana-1112451192.html

La BBC podría perder millones de dólares en tarifas de licencia por la entrevista con Diana

De acuerdo con un artículo publicado por The Times, el Gobierno ha estado negociando con la cadena la tarifa de licencia de los próximos cinco años. Actualmente, el pago es de 159 libras (225 dólares) al año, por lo que el monto total asciende a 3.200 millones de libras (4.528 millones de dólares aproximadamente). El pago de la tarifa de licencia anual, que financia la BBC, es un requisito legal en el Reino Unido para decenas de millones de personas que desean ver televisión en vivo, de lo contrario pueden ser penalizados con una multa de 1.000 libras (1.415 dólares, aproximadamente) más los gastos de la corte. Desde 1991, la BBC asumió como la Autoridad de Licencias de TV, encargada de cobrar esta tarifa.Las últimas negociaciones entre Downing Street y la BBC se centran en cuánto deberá costar la tarifa de licencia, que desde que se llegó a un acuerdo con el Gobierno en 2015 el costo de la misma ha aumentado con la inflación. Sin embargo, debido al escándalo relacionado con la entrevista de la princesa de Diana y el reciente informe que señala que la cadena estaba al tanto de los engaños que utilizó Bashir para conseguir la entrevista, esta cifra de 159 libras al año podría ser reducida e incluso podría ser suspendida, lo que implicaría un fuerte golpe a las arcas del medio. De acuerdo con The Times, varios parlamentarios del Partido Conservador quieren que se reduzca el costo de la suscripción a la BBC. Mientras otros afirman que debería contar con un sistema de suscripción al estilo de Netflix y que la gente decida. Incluso, una fuente del gobierno dijo a The Times: "la reputación de la corporación como una emisora líder en el mundo está empañada".Además de esta medida, la BBC podría enfrentarse a la formación de un nuevo consejo editorial. Varios ministros están considerando si la propia corporación debería nombrar a la junta en cuestión, que analizaría las quejas sobre su cobertura como parte de una amplia revisión dentro de los próximos 12 meses.La propuesta vería a esta junta recién elegida formada por exeditores y periodistas con basta experiencia en la industria.

