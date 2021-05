https://mundo.sputniknews.com/20210523/el-propietario-del-edificio-de-medios-de-gaza-derribado-por-israel-denuncia-ante-la-cpi-1112453411.html

El propietario del edificio de prensa de Gaza derribado por Israel denuncia el ataque ante la CPI

El propietario del edificio de prensa de Gaza derribado por Israel denuncia el ataque ante la CPI

TEL AVIV (Sputnik) — Jawad Mehdi, propietario del edificio de Gaza que albergaba medios de comunicación internacionales destruido en un ataque aéreo israelí... 23.05.2021, Sputnik Mundo

En la denuncia, Mehdi, aseguró que el ataque del 15 de mayo que arrasó la Torre Jala, que albergaba las oficinas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) y la televisión Al Jazeera, fue un "crimen de guerra", según el escrito del abogado Gilles Devers, recogido por el Canal 13 israelí.Devers, tras entregar la denuncia, afirmó que Israel no puede demostrar "ningún objetivo militar" en ese ataque.Según el abogado, "el derecho internacional establece que sólo se puede dañar la propiedad civil si se utiliza con fines militares, y ese no fue el caso". Por eso lo denunciamos hoy ante este tribunal", agregó.Israel ha afirmado que las unidades de inteligencia militar de Hamás y los esfuerzos de desarrollo de armas estaban operando en el edificio. Entretanto, Estados Unidos ha dicho que Israel le ha proporcionado información para respaldar esa afirmación, aunque no ha comentado si acepta la afirmación. El pasado mes de marzo, la CPI abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos por parte de fuerzas israelíes y grupos terroristas palestinos desde 2014. La medida enfureció a Israel, que no es miembro de la corte, mientras que Palestina es parte de la CPI desde 2015.

escalada del conflicto entre gaza e israel, oriente medio