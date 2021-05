https://mundo.sputniknews.com/20210523/el-ganador-de-eurovision-2021-se-sometera-a-una-prueba-de-drogas-1112477327.html

El ganador de Eurovisión 2021 se someterá a una prueba de drogas

El líder de la banda de 'glam rock' italiana Maneskin, Damiano David, tiene previsto pasar por una prueba de drogas para demostrar que no estaba consumiendo... 23.05.2021, Sputnik Mundo

Un vídeo en el que se puede ver a David inclinándose hacia la mesa, como si estuviera esnifando cocaína, se hizo viral en las redes. Algunos espectadores y usuarios sugirieron que el cantante podría ser adicto a las drogas.En una conferencia de prensa, celebrada después de la victoria de Maneskin, el artista reveló que en aquellas imágenes simplemente estaba mirando a los cristales de un vaso roto que se habían caído en la alfombra. Agregó que no consume drogas y que no tiene nada que esconder.Por su parte, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) declaró en un comunicado que "está al tanto de las especulaciones" acerca de la posible drogadicción del cantante. Confirmó que se encontraron fragmentos de vidrios rotos debajo de la mesa de Maneskin en la habitación verde.El organismo subrayó que los integrantes del grupo musical se ofrecieron someterse a un test de drogas el día de la gran final, pero que los organizadores no tuvieron la oportunidad de realizarlo.

