Las mejores adaptaciones de 'Sherlock Holmes' para celebrar su día

El creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, nació el 22 de mayo de 1859. Los fans del carismático investigador se refieren a este día como el Día de... 22.05.2021, Sputnik Mundo

Las aventuras de Sherlock Holmes y del doctor Watson (1979-1986)Las obras de Conan Doyle gozaron de gran popularidad en la Unión Soviética. Esta fue la razón por la que a finales de los 1970, el estudio Lenfilm decidió crear una adaptación televisiva de Sherlock Holmes. Produjo un total de cinco películas divididas en 11 episodios.Durante el rodaje de la serie, una de las calles centrales de Riga, ahora la capital de Letonia, se convirtió en Baker Street, una vía que existe realmente en Londres y donde residía el emblemático detective, según las novelas. La adaptación recibió buenas reseñas por parte de los críticos y los espectadores. En cuanto al actor Vasili Livanov, quien interpretó a Sherlock, en 2006 fue galardonado con la Excelentísima Orden del Imperio Británico por su actuación.Por supuesto, ¿sabías que frente a la Embajada del Reino Unido en Moscú hay una estatua en honor a los personajes de la serie soviética?The Adventures of Sherlock Holmes (1984-1994)Esta serie de televisión británica, titulada Las aventuras de Sherlock Holmes en español, se basa en más de 40 relatos de Arthur Conan Doyle. Fue el actor Jeremy Brett quien encarnó al mítico detective. Cabe señalar que muchos fans lo consideran el mejor Holmes de la historia.El actor David Burke dio vida al amigo y compañero del detective, el doctor Watson, en las primeras temporadas de la serie, pero abandonó el reparto para unirse a la compañía de teatro Royal Shakespeare Company. El papel fue retomado por Edward Hardwicke (Elizabeth, Love Actually). El rodaje de la serie tuvo que concluir debido a la muerte súbita de Brett por un fallo cardíaco. Sherlock Holmes (2009)El director británico Guy Ritchie, famoso por sus películas de comedia negra Lock and Stock o Snatch: Cerdos y diamantes, decidió agregar un poco de acción y suspense a la visión clásica de Holmes.Al principio, los productores de la cinta iban a lanzar la adaptación de una serie de historietas creada por el artista Lionell Wilgram especialmente para Ritchie, en la que Holmes destacó por su imagen excéntrica y su sentido de la aventura. Sin embargo, la novela gráfica nunca vio la luz y solo se utilizó durante el rodaje de la cinta.El actor estadounidense Robert Downey Jr. fue el encargado de encarnar al famoso personaje, y revela que se inspiró en Las aventuras de Sherlock Holmes para darle vida.Sherlock (2010-2017)Esta es, tal vez, la adaptación moderna más popular de la saga de culto. Ambientada en el Londres del siglo XXI, muestra a Holmes como una persona fría y poco sociable con rasgos de trastorno del espectro autista. Al mismo tiempo, destaca por su gran don de la deducción.A diferencia de las adaptaciones anteriores, en esta serie Holmes utiliza las tecnologías modernas, como el internet o GPS, para resolver los crímenes. "Dudo que utilice mucho Wikipedia: más bien utiliza la tecnología como un recurso", opina Cumberbatch.Fue Martin Freeman (Fargo, El hobbit) quien dio vida a John Watson en la popular serie. El cocreador Mark Gatiss confesó en una entrevista que lo más importante para él era conseguir una química entre los dos protagonistas.Elementary (2012-2019)En esta moderna y fresca adaptación, ambientada en Nueva York, Sherlock (Jonny Lee Miller) es un antiguo drogadicto en rehabilitación y exempleado de Scotland Yard que consigue un trabajo en la Policía de Nueva York. A su vez, la doctora Joan Watson (Lucy Liu) es su acompañante de abstinencia. Juntos resuelven los crímenes que tienen lugar en algunos de los barrios de la Gran Manzana. Bonus: Enola Holmes (2020)Este largometraje de Netflix se basa en la serie de novelas de Nancy Springer y narra las aventuras de la hermana menor de Sherlock Holmes, Enola. La actriz Millie Bobbie Brown (Stranger Things) interpretó a la valiente joven. En cuanto al propio Holmes, fue encarnado por el famoso actor británico Henry Cavill (El hombre de acero, The Witcher).En 2020, los herederos de Conan Doyle demandaron a Netflix por presunta violación de derechos de autor, y es que la cinta también hace referencia a diez relatos del escritor creados entre los años 1923 y 1927. En diciembre de ese mismo año, las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo por la demanda y solicitaron que se desestimara. No obstante, todavía no se sabe si habrá una secuela de Enola Holmes.

