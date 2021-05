https://mundo.sputniknews.com/20210522/la-gesta-que-cambio-el-mundo-pero-que-nadie-conoce-magallanes-reclama-su-sitio-1112401760.html

La gesta que cambió el mundo pero que nadie conoce: Magallanes reclama su sitio

La gesta que cambió el mundo pero que nadie conoce: Magallanes reclama su sitio

Se acaban de cumplir cinco siglos de la muerte de Fernando de Magallanes y un puñado de ciudades se esfuerza por reclamar el legado de la primera vuelta al... 22.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-22T09:00+0000

2021-05-22T09:00+0000

2021-05-22T09:00+0000

destinos

españa

historia

portugal

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1112405392_0:63:605:403_1920x0_80_0_0_f4f841655157292141509fc7fffff9e9.jpg

239 marineros se subieron a unas embarcaciones que hoy se nos asemejan a cáscaras de nuez y partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tres años después, solo 18 hombres al borde de la muerte regresaban a las aguas del Guadalquivir. Entre medias, con Magallanes y Juan Sebastián Elcano como protagonistas, los marinos cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad. Habían dado la primera vuelta al mundo.Sevilla lidera la conmemoración de la primera circunnavegación con una multitud de eventos y acuerdos internacionales que pretenden poner dónde merece la que es considerada una de las mayores gestas de la humanidad y el inicio de la era global. El V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo reúne a ciudades españolas, latinoamericanas y asiáticas, pero también a sus universidades y empresas. "Todo forma parte de una reivindicación de uno de los logros más importantes de la humanidad", nos cuenta Paco Cerrejón, coordinador de contenidos de la conmemoración desde Sevilla. Desde el 10 de agosto de 2019 Sevilla viene celebrando una agenda continua de eventos variopintos que aúnan desde congresos científicos, cumbres políticas y empresariales, pero también fiestas gastronómicas, artísticas y nuevas obras literarias. "De fondo a esta agenda inmensa hay una corriente común que es el aspecto educativo, tratamos de poner en valor la gesta, son semillas que vamos plantando para que se conozca nuestra historia".No lo encontratrás en Netflix ni AmazonMagallanes es un personaje histórico apasionante; pero a pesar de ello y de ser reconocido como el hombre que abrió la era de la globalización moderna que hoy vivimos, aún no ha sido bien contado, solo ahora, hay algunos proyectos internacionales en marcha.Magallanes sobrevivió a una travesía marina inigualable, con 5 naos de España llegó al sur del continente americano, sobrevivió a un motín de su tripulación y a un invierno austral en la Tierra del Fuego cuando nadie en su empresa sabía lo que era un invierno austral. Con embarcaciones muy limitadas atravesó el Estrecho de Magallanes, algo que hoy, GPS, sensores y motores mediante, continúa siendo arriesgado. No conforme, fue el primer occidental en atravesar el Pacífico hasta llegar a su destino, las islas Molucas, para perecer en una batalla por las lanzas de los lugareños en la isla de Cebú. Su expedición de reconocimiento la completó uno de los oficiales españoles que aún sobrevivían, Juan Sebastián Elcano, quien evitó la amenaza portuguesa —la nación rival que habría acabado con la gesta— bordeando la India y África hasta llegar a Sevilla.Más que para una gran película, da para una saga, ¿cómo es posible que esta proeza no se haya contado al gran público? "Sin duda es la mayor gesta marina de la humanidad y es equiparable, por lo que implicó para nuestra especie, a la carrera espacial", reflexiona Guadalupe Fernádez Morente, experta en la materia.El hecho de que sea una figura aún poco contada tiene que ver con influencias políticas y geoestratégicas. "El relato dominante es de la historiografía anglosajona que, por general, solo aumenta la leyenda negra española. Ellos mitifican a Drake como navegante, que fue décadas posterior y tuvo éxito gracias a la experiencia y pericia de las naos españolas", apunta Fernández Morente, historiadora de la Fundación Nao Victoria.Las polémicas diplomáticas —Portugal ha omitido el papel de España y la Corona de Castilla en varias ocasiones— e historiográficas, sobre quién debía reclamar la primera vuelta al mundo, si Portugal o España, no trascienden sin embargo en esta celebración, "son polémicas estériles que no son de nuestro tiempo. Conmemorar la gesta de Magallanes hoy es una celebración universal en la que está presente España, Portugal, Argentina, Chile o Filipinas". Después de todo, la circunnavegación es una bandera global.Cuando el mundo cambió a golpe de timón"Obviamente en el siglo XVI había tensiones geopolíticas, pero a bordo de la expedición, la rivalidad hispanolusa quedaba muy lejos", aclara Fernández Morente, quien en su investigación ha circunnavegado la tierra en las réplicas de las naos españolas para entender y sentir, en carne propia, la era de los grandes navegantes.Otro aspecto que aún hoy sigue sorprendiendo a los investigadores es la pericia de la expedición. "Nos es difícil explicar cómo lograron llegar tan lejos con los medios que tenían, ¡descubrieron el Estrecho de Magallanes y pasaron 99 días en el Pacífico sin vientos favorables y sobrevivieron!", apunta la historiadora cuya tesis es que los marinos tenían un conocimiento y una pericia que la tecnología actual ha hecho desaparecer, "no encuentro otra explicación, debían tener conocimientos que hoy hemos olvidado porque no los necesitamos al contar con satélites y mapas precisos".Lo cierto es que la primera vuelta al mundo no solo fue una gesta marina sin parangón. La historia que los 18 supervivientes liderados por Elcano traían a sus espaldas al muelle de Sevilla daba un portazo a la Edad Media. Se acaba el oscurantismo y la mitología y comenzaba la época de un mundo único, conocido y navegable. La época de la certeza se plasmó en la cartografía y en las primeras rutas globales con dimensión planetaria de vientos y corrientes, se crearon las autopistas para un intercambio global que permanecieron en funcionamiento tres siglos más. "De repente se fue iluminando el mundo en su totalidad, las consecuencias eran brutales, no solo porque arrancara una corriente comercial transoceánica, sino porque se creó un continuo flujo de intercambio cultural. El principio de la globalización".La huella de la gestaEl eco de la circunnavegación está diluido porque "en España tenemos aún complejos con nuestra propia historia, parece que reclamarla es significarse políticamente, hemos interiorizado demasiado la Leyenda Negra del Imperio español", reflexiona Cerrejón. A pesar de ello, las huellas de la primera Circunnavegación están latentes, más que nunca en Sevilla. La réplica de la nao Victoria permanece atracada junto a la Torre del Oro para visita del público. Espectáculos teatrales y creaciones literarias resucitan los miedos y convicciones que se vivieron a bordo de la Nao Victoria y sus navíos compañeros. El V Centenario resucita la figura del aventurero, de quien salta al vacío por una mera convicción. El escritor Stefan Zweigh escribió en su biografía de Magallanes que "se entregó con toda el alma a una ilusión transitoria y descubrió una verdad permanente..." que no era otra que la navegabilidad y unidad del planeta. Hoy muchas personas siguen queriendo revivir ese impulso de conquista del horizonte, "cuando estás en tierra siempre echas de menos el ajetreo y la complicidad que tienes a bordo", nos cuenta Bosco Bueno Adorna, del equipo de la Fundación Nao Victoria. A sus 37 años, prácticamente dos los ha pasado a bordo de las réplicas de las embarcaciones del siglo XVI.A bordo de estos barcos es difícil imaginar cómo los marinos pudieron sobrevivir tres años en las condiciones en las que realizaron la gesta, con una hamaca y poco más de un metro por persona, "a pesar de ello es una experiencia increíble que recomiendo a cualquiera, yo no tenía ningún vínculo con los barcos, pero una vez que lo conoces no decepciona". Cinco siglos después, el mar sigue esperando a aventureros que conecten con el espíritu de los descubrimientos y el conocimiento sin fronteras.

https://mundo.sputniknews.com/20200731/a-vela-81-dias-en-el-oceano-atlantico-la-aventura-de-maria-intxaustegi-1092268309.html

portugal

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

destinos, historia, portugal, arte y cultura