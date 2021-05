https://mundo.sputniknews.com/20210522/america-latina-y-el-caribe-superan-el-millon-de-decesos-por-coronavirus--1112448448.html

América Latina y el Caribe superan el millón de decesos por coronavirus

El número de decesos por coronavirus en América Latina y el Caribe superó el millón de personas. Esta sigue siendo la única región donde el número de contagios... 22.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-22T18:17+0000

2021-05-22T18:17+0000

2021-05-22T18:17+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

covid-19

perú

muertes

coronavirus

pandemia

brasil

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1092674095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37e75858cd97225699943a04a8e27c68.jpg

Europa, Asia y América del Norte han experimentado un descenso en el número de casos de COVID-19. Pero no ocurre lo mismo en América Latina.Los ocho países que registraron la mayor cantidad de decesos por coronavirus per cápita durante los últimos días son latinoamericanos. En mayo, un 31% de las muertes por COVID-19 en promedio en el mundo se produjeron en esta región, donde vive solo el 8,4% de la población mundial."En lugar de prepararnos para la pandemia, minimizamos la enfermedad afirmando que el calor tropical desactivaría el virus", explica el jefe del programa COVID-19 en uno de los principales hospitales de México y crítico del plan de vacunación gubernamental, Francisco Moreno Sánchez. En Perú —uno de los países más afectados de la región— murieron pacientes con COVID-19 en los atestados pasillos de los hospitales de su capital, Lima. El país podría atravesar una tercera ola entre los meses de agosto y septiembre, advirtió el Seguro Social peruano.El número diario de fallecimientos en América Latina se redujo en mayo a 3.872, cuando la media era de 4.558 en abril, según un análisis de Reuters. Pero los casos están aumentando, y también lo hacen las muertes pasadas una semanas.Las campañas de vacunación en América Latina van con retraso en comparación con otras regiones, con solo el 15% de los vacunados. Así, en Europa ya han inmunizado al 28% de la población, y, en América del Norte, al 34%. Solo Asia y África tienen indicadores más bajos: del 5% y del 1%, respectivamente, según los datos del portal Our World in Data.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) criticó las "flagrantes brechas" en el acceso a las vacunas COVID-19 en América Latina, en comparación con Estados Unidos, que ha recibido la mayor parte de los 400 millones de dosis administradas hasta ahora al continente americano.Las dosis han tardado en llegar a la mayoría de los países de la región, y en los programas de vacunación ha faltado organización. "Ha carecido de una planificación estratégica", confirma el médico Kurt Paulsen, quien dirige un centro de vacunación en Bolivia. Un golpe duro a BrasilLa mayoría de los decesos —más de 446.000— se han producido en Brasil. La cifra convirtió al país en el epicentro de la pandemia en el 2021, y ahora ocupa el tercer lugar con 15.970.949 contagios y 446.309 decesos. EEUU encabeza la lista con 33.085.847 casos de COVID y 589.225 muertes. La India ha superado al país suramericano y actualmente se coloca en el segundo lugar con 26.289.290 contagios y 295.525 decesos.Por otra parte, Brasil, México y Colombia juntos representan alrededor del 74% de las muertes en América Latina.La comisión del Senado brasileño investiga los posibles delitos cometidos durante la pandemia por el Gobierno del presidente del país, Jair Bolsonaro, un escéptico hacia las vacunas y la cuarentena. Y es que se negó a planificar una campaña nacional contra el COVID-19 y comprar vacunas a tiempo. El objetivo de esta investigación es averiguar si tuvo lugar un genocidio en Brasil y quiénes son los responsables de estos fallecimientos, reitera el relator de la comisión, Renan Calheiros.El 21 de mayo, las autoridades del estado de Maranhao informaron de que la nueva variante india del nuevo coronavirus ya está presente en Brasil. El ministro de Relaciones exteriores del país, Carlos Franca, aseguró en la cúpula mundial de salud del G20 —el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes— que Brasil aún necesita ayuda para superar la pandemia de COVID-19, aunque no realizó una petición directa para recibir más dosis.

2021

pandemia de coronavirus, covid-19, perú, muertes, coronavirus, pandemia, brasil