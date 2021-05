https://mundo.sputniknews.com/20210521/video-un-toyota-vuela-por-los-aires-al-tropezar-con-una-rueda-por-la-autopista-1112415839.html

Vídeo: un Toyota vuela por los aires al tropezar con una rueda por la autopista

El neumático de un camión rodando por una autopista suele convertirse en un peligroso proyectil capaz de destrozar los autos que pasan por allí. Es lo que le... 21.05.2021, Sputnik Mundo

El accidente lo captó la usuaria de Facebook MzDeanna Smith. Según la publicación, el 18 de mayo la mujer viajaba por la autopista interestatal 80 en el estado de Indiana, EEUU, cuando vio el neumático. Y vio cómo un Toyota RAV4 chocaba con él. Aparentemente la conductora del crossover iba tan rápido que no vio a tiempo el obstáculo que se le venía encima y no tuvo tiempo de frenar. El impacto no fue lo suficientemente fuerte como para reventar la llanta, pero sí logró levantar el eje delantero del auto en el aire.A continuación la rueda suelta también golpeó la parte trasera del vehículo y levantó al Toyota nuevamente, pero esta vez el impacto terminó en un espectacular doble giro, después de lo cual el auto aterrizó sobre sus ruedas.La autora del vídeo cuenta que se detuvo para ver cómo estaba la conductora del Toyota y llamar a los servicios de emergencia. La propietaria del RAV4 logró salir del vehículo por su propia cuenta, pero con dolor de cuello. Smith compartió en su cuenta la captura de la conversación con la protagonista del accidente, donde confirmaba que se encontraba bien.

