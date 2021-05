https://mundo.sputniknews.com/20210521/vamonos-mama-esto-es-una-guerra-el-conmovedor-testimonio-de-una-vecina-de-ceuta--video-1112419686.html

"Vámonos mamá, esto es una guerra": el conmovedor testimonio de una vecina de Ceuta | Vídeo

"Vámonos mamá, esto es una guerra": el conmovedor testimonio de una vecina de Ceuta | Vídeo

Malika Mohamed vive en Ceuta, frente a la nave industrial de El Tarajal, donde las autoridades españolas han ubicado a los menores no acompañados que cruzaron... 21.05.2021, Sputnik Mundo

Malika Mohamed y su familia han sido testigos de la entrada de los miles de migrantes que han accedido a España desde Marruecos. "Cuando nos levantamos estaba esto lleno de inmigrantes, lleno completamente, el suelo, el monte, todo lleno de personas", explicó Malika, añadiendo que "todos venían de Marruecos y querían entrar".Malika ha narrado cómo ha vivido la crisis migratoria y cómo les ha afectado a los vecinos ceutíes. Han llegado a cerrar comercios y colegios en la ciudad a causa de la masiva entrada de migrantes y ella llegó incluso a pensar "que les invadían". Con sus propios ojos vio cómo intervino la Guardia Civil tirando bombas de gas "porque no paraban de venir, a cada momento venían más", detalla. "En un minuto entraban más de 90 personas", afirma la vecina ceutí. Mohamed cree que la gestión de las autoridades ha sido tardía, pues considera que si hubieran actuado la primera vez el lunes 17 por la mañana, no hubieran entrado tantos. "Nos hemos encontrado desprotegidos y teníamos miedo", añade, "hay que tener cuidado porque pueden hacerlo otra vez".En las imágenes se aprecia a varios profesionales sanitarios realizando pruebas PCR y atendiendo a los jóvenes en la nave de primera acogida del polígono del Tarajal. Se calcula que entraron cerca de 1.500 menores no acompañados, el más pequeño tiene cuatro años. Las Comunidades Autónomas recientemente han acordado criterios de reparto para acogerles. La entrada de alrededor de 8.000 migrantes en 48 horas en el enclave español provocó el despliegue del Ejército en el Tarajal (Ceuta), después de que Marruecos relajara la vigilancia en su lado de la frontera a modo de protesta por la acogida en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali para ser tratado de cáncer y de coronavirus. El miércoles 19 Marruecos volvió a establecer vigilancia en su lado de la frontera y cortó el flujo migratorio hacia Ceuta. Por el momento, las autoridades españolas han informado de que ya han procedido a devolver a 5.600 personas a suelo marroquí.

Vecinos de Ceuta recuerdan cómo fue la llegada masiva de inmigrantes Una vecina de Ceuta cuenta desde su casa ubicada frente a la nave industrial de El Tarajal cómo fue la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

