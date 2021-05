https://mundo.sputniknews.com/20210521/rusia-crea-robots-de-combate-capaces-de-actuar-por-si-solos-1112425736.html

Rusia crea robots de combate capaces de actuar por sí solos

Rusia crea robots de combate capaces de actuar por sí solos

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia tiene robots de combate dotados de inteligencia artificial y capaces de actuar de forma autónoma, comunicó el ministro de Defensa... 21.05.2021, Sputnik Mundo

"Ya comenzó [en Rusia] la producción en serie de robots de combate, pero no son modelos experimentales, sino robots que incluso pueden exhibirse en películas de ciencia ficción, capaces de actuar de forma autónoma", explicó Shoigú en un foro dedicado a conocimientos.Actualmente varias empresas rusas del sector de defensa están desarrollando robots de combate para el Ejército. Por ejemplo, el grupo Kalashnikov está creando un robot que tendrá como tareas clave la custodia de territorios y el reconocimiento.Otro grupo empresarial ruso, Uralvagonzavod, construye sistemas robotizados en base al tanque T-72B3. Uno de estos sistemas representa un vehículo de combate no tripulado equipado con armas pesadas, y otro es un vehículo de combate también no tripulado y armado con cañones automáticos.Entre los robots de combate ya conocidos e incorporados al Ejército ruso, cabe mencionar la plataforma Urán-9. Es un robot destinado para misiones de reconocimiento y destrucción de blindados enemigos. Pesa 12 toneladas y lleva cohetes antitanque, lanzallamas, un cañón automático de 30 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros.También cabe destacar el robot submarino Poseidón con propulsión nuclear. El presidente ruso, Vladímir Putin, ya habló de ese equipo en su mensaje anual al Parlamento en el 2018.El mandatario relató que los robots de ese tipo pueden portar munición tanto convencional como nuclear y utilizarse para atacar una amplia variedad de objetivos, incluidos portaviones con buques de escolta, fortificaciones costeras y obras de infraestructura.

