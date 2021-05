"Propaganda política de desesperación": amenazan con la injerencia rusa en elecciones de México

https://mundo.sputniknews.com/20210521/propaganda-politica-de-desesperacion-amenazan-con-la-injerencia-rusa-en-elecciones-de-mexico-1112414597.html

Anonymous, como ellos mismos explican, decidieron apoyar a la población mexicana "‎contra la dictadura"‎ del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "‎Además sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE ya que el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio"‎, explica una persona con la cara tapada en el video que fue publicado en la cuenta @_AnonymousMX el 18 de mayo.Como suele ocurrir en estos casos, el video hizo dudar de la autentificación de los autores e incluso de la supuesta existencia de Anonymous, un grupo de carácter descentralizado, que carece de líderes y cuya última actividad se registró a inicios de mayo, cuando hackeó la página web del Ejército colombiano.No obstante, la noticia sobre el supuesto ataque de hackers rusos contra la democracia mexicana lo divulgó la mayoría de los medios nacionales el mismo día, sobre todo porque no es la primera vez que la así llamada mano del Kremlin se menciona en vísperas de las elecciones.Lo mismo ocurrió en 2018, cuando México estaba en plena carrera política para elegir a su nuevo presidente. En aquel entonces, se habló mucho de que el presidente ruso, Vladímir Putin, iba a ayudar a Andrés Manuel López Obrador a ganarse el cargo del Ejecutivo. Estas teorías solían llegar directamente desde EEUU. Así, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, H.R. McMaster, aseguró en un video que había señales iniciales de que Rusia estaba interfiriendo en los comicios mexicanos.Ademas, en un artículo publicado por The Washington Post y firmado por Frida Ghitis, especialista en asuntos internacionales, se destacó que "un poco de ayuda de los rusos, amplificando el mensaje en las redes sociales, podría terminar marcando una diferencia decisiva" hacia el precandidato López Obrador. Para el mayo de 2018 salió un análisis hecho por Manuel Cossío, director de la firma Radar Digital, donde se aseguró que el entonces candidato de Morena usó bots rusos para "manipular la percepción de que hay más apoyo del que en realidad hay"."Como hemos visto desde hace un tiempo, desde la Administración Trump y ahora cuando Biden está en el poder, acusan también a los hackers rusos, ahora con respecto a SolarWinds [la empresa que provee la red SolarWinds Orion y tiene entre sus clientes al Pentágono, el Departamento de Estado y la Oficina presidencial estadounidense], Colonial Pipeline [una operadora de tuberías de combustible] y las elecciones presidenciales de 2020", comentó a Sputnik la académica de la UNAM Ana Teresa Gutiérrez del Cid.La experta en temas de Rusia opinó que es de interés de Estados Unidos promover la idea de la injerencia rusa en las elecciones mexicanas para ayudar a la élite opositora a retomar el poder.Otra herramienta que usa el vecino norteño es el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan en el territorio mexicano. Estos casos fueron expuestos por el propio López Obrador durante sus recientes mañaneras. Su Administración envió una nota diplomática en la que acusó a la embajada estadounidense de financiar a OMG como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).La académica calificó dichas estrategias de "la propaganda política de desesperación" que utiliza EEUU en el contexto de un fortalecimiento paulatino de China y Rusia para alcanzar sus fines económicos.Sin embargo, según Ana Teresa Gutiérrez del Cid, es muy poco probable que la vieja estrategia de la supuesta amenaza injerencia electoral rusa pueda convencer a los mexicanos "por muy absurdo que suena".Dos días después de su publicación, el video sobre el posible ataque de los hackers rusos al INE fue borrado de la cuenta de Anonymous en México.A lo largo de las últimas dos décadas los medios occidentales —así como los propios Gobiernos— han acusado a Rusia de entrometerse en las elecciones de EEUU, España, Francia, Italia, Alemania, Argentina, México, República Checa, Montenegro, Ucrania e, incluso, en la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

