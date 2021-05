Los ingresos de empresas de bienes y servicios caen 5,6% anual en México

https://mundo.sputniknews.com/20210521/los-ingresos-de-empresas-de-bienes-y-servicios-caen-56-anual-en-mexico-1112420611.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los ingresos de empresas de bienes y servicios cayeron 5,6% durante marzo de 2021 comparado con el mismo mes del año 2020 en... 21.05.2021, Sputnik Mundo

ingresos

américa latina

méxico

"A tasa anual, el índice agregado de los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios mostró una disminución de 5,6%", indica el reporte periódico del organismo estatal.Por otra parte, el índice del personal ocupado total en las empresas del mismo sector "retrocedió 8,4%, el de los gastos totales por consumo de bienes y servicios se redujo 4,6%, y el de las remuneraciones totales cayó 5,3% en el tercer mes del presente año", detalla el informe oficial.Respecto al mes inmediato anterior de febrero, durante marzo de 2021 los ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios no financieros crecieron 3,1%.Esos resultados surgen de la Encuesta Mensual de Servicios que considera 102 conjuntos de actividades económicas relacionadas con los servicios privados no financieros. Aumento de comercio mayoristaPor otra parte, las empresas comerciales aumentaron sus ventas mayoristas.En marzo 2021, "las empresas comerciales incrementaron sus ventas al por mayor 4% y 1,8% al por menor a tasa anual en marzo 2021 con respecto a marzo del año pasado", primer mes en el que la economía fue afectada por la pandemia de coronavirus.A ritmo mensual el incremento fue de 2,8% en las ventas al por mayor en marzo 2021 con respecto a febrero de este mismo año.Julio Santaella, presidente del Inegi, explicó que este avance mensual es el décimo consecutivo "después del desplome en el confinamiento por el COVID-19"."Con ello, ya superaron 4% anual su nivel pre-pandemia, aunque todavía están debajo del máximo visto en 2018", explicó el funcionario en su cuenta de Twitter.Después de caídas en diciembre 2020 y enero 2021, las ventas al menudeo tuvieron aumentos importantes en febrero y marzo de este año, 2,5 y 3,6%, respectivamente.Ambos indicadores superaron un 1,8% anual el nivel de marzo 2020, primer mes afectado por la pandemia, pero "todavía están debajo de los máximos de 2019", comentó Santaella.Luego de verse afectados por la segunda ola de COVID-19 y bajar 6% mensual en enero 2021, los ingresos por el suministro de servicios privados no financieros subieron 3,2 y 3,1% en febrero y marzo.Sin embargo, todavía permanecieron 5,6% anual por debajo de marzo 2020.Tras la contracción de 8,2% sufrido en 2020, en el primer año de la pandemia, el Gobierno de México estima que del Producto Interno Bruto crecerá 5,3% este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de la economía de México de 5%.

méxico

