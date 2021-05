https://mundo.sputniknews.com/20210521/los-futbolistas-de-peru-no-seran-obligados-a-vacunarse-para-participar-de-la-copa-america-1112429113.html

Los futbolistas de Perú no serán obligados a vacunarse para participar de la Copa América

LIMA (Sputnik) — El director técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, afirmó que la vacunación contra el COVID-19 de los jugadores será... 21.05.2021, Sputnik Mundo

Gareca, de nacionalidad argentina, indicó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no ha establecido la vacunación como requisito para que un equipo participe en ambos torneos.El 13 de mayo, el Ministerio de Salud de Perú suspendió la vacunación que iban a recibir los jugadores y el comando técnico, luego de críticas de la ciudadanía y la Defensoría por destinar dosis a personas que no son prioritarias dentro del Plan Nacional de Vacunación.Al respecto, Gareca señaló que él "no suspendió la vacunación" como trascendió por rumores, sino que lo hicieron "las autoridades encargadas de hacerlo".Asimismo indicó que la selección acatará cualquier recomendación sanitaria que provenga de su directiva.

