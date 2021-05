https://mundo.sputniknews.com/20210521/lady-gaga-revela-que-quedo-embarazada-tras-sufrir-una-violacion-1112413220.html

Lady Gaga revela que quedó embarazada tras sufrir una violación

Lady Gaga revela que quedó embarazada tras sufrir una violación

La famosa cantante y actriz Lady Gaga ha confesado en la nueva serie documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry 'The Me You Can't See' ('El yo que no... 21.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-21T12:55+0000

2021-05-21T12:55+0000

2021-05-21T12:55+0000

gente

lady gaga

violación sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1112412977_0:0:1693:952_1920x0_80_0_0_5f5ec4e5c672d3a7e12b6a396d9aa3d1.png

En una conversación sincera con Oprah —en cuyo nuevo programa las celebridades se sinceran sobre sus problemas de salud mental— la artista cuenta que "estaba trabajando en el negocio y un productor le dijo: Quítate la ropa". "Dije que no y me fui. Me dijo que iba a quemar toda mi música. Y no se detuvo. No dejó de preguntarme y me quedé paralizada. Ni siquiera me acuerdo", prosigue.Gaga se negó a revelar la identidad de su agresor sexual, pues "no quiere volver a enfrentarse a esta persona nunca más". La violación le sirvió de inspiración para su tema Swine (Cerdo, en español):La cantante agrega que el productor la mantuvo "encerrada en el estudio durante meses". Años después, la traumática experiencia la hizo acudir a un hospital en busca de tratamiento, pues comenzó a sufrir fuertes dolores en todo el cuerpo. Sin embargo, se sorprendió cuando fue un psiquiatra, y no un terapeuta, quien la atendió.La artista agrega que el dolor la llevó a un "brote psicótico" que todavía estaba atravesando cuando se llevó un Óscar por Ha nacido una estrella, en 2019, y el dolor nunca se fue. Gaga agrega que se sometió a numerosos escaneos cerebrales y resonancias magnéticas para determinar las causas de la enfermedad, pero los médicos no encontraron nada. "Pero tu cuerpo recuerda", se muestra convencida la artista.Al mismo tiempo, la mujer encontró su propia manera de superar el trauma, aunque el progreso sigue siendo muy lento. Para Gaga, son la terapia, el autocuidado y el arte los mejores métodos para seguir adelante.Los fans de la cantante inundaron Twitter con publicaciones, acompañadas de la etiqueta #WeLoveYouLadyGaga (Te queremos, Lady Gaga), en las que elogiaron la valentía de la artista:

https://mundo.sputniknews.com/20210318/demi-lovato-revela-que-perdio-su-virginidad-en-una-violacion-1110117328.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, lady gaga, violación sexual