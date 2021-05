https://mundo.sputniknews.com/20210521/independencia-y-transformacion-social-los-retos-del-nuevo-gobierno-de-cataluna-1112421848.html

Independencia y transformación social, los retos del nuevo Gobierno de Cataluña

BARCELONA (Sputnik) — El dirigente del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Pere Aragonès se convirtió en presidente del Gobierno de Cataluña tras... 21.05.2021, Sputnik Mundo

Su nombramiento, efectivo gracias al voto de los 74 diputados independentistas de la Cámara, pone fin a más de medio año de ejecutivo en funciones en Cataluña, tras la inhabilitación de Quim Torra, en septiembre de 2020.A sus 38 años, Aragonès se erige como el primer presidente "independentista y de izquierdas" de la región, tras casi 100 años, y después de varios sucesivos líderes de la centro-derecha nacionalista como Quim Torra, Carles Puigdemont o Artur Mas.Su propuesta deberá ser compatible con el acuerdo alcanzado con la otra gran fuerza independentista, Junts per Catalunya, para poner en marcha una nueva coalición que aspira a "culminar" la independencia de Cataluña.Una agenda transformadoraEl nuevo Gobierno catalán nace tras una larga temporada en funciones y en un contexto complejo, marcado por el COVID-19 y sus efectos económicos, por lo que sus líderes tienen el reto de recuperar la confianza de una ciudadanía agotada.Un plan de rescate social inmediato con 700 millones de euros, la gratuidad de las guarderías, un plan de salud mental, la transición ecológica o un contrato social para garantizar la vivienda son algunos de los compromisos de la candidatura de Aragonès.El líder republicano situó las políticas sociales como "centro de gravedad" del nuevo Ejecutivo y se comprometió a canalizar desde la presidencia todo el potencial de los fondos Next Generation que recibirá Cataluña.Abogado de profesión y especializado en temas económicos, tras su tiempo como consejero de Economía en Cataluña Aragonès sigue el perfil del encarcelado líder de ERC y también exvicepresidente económico, Oriol Junqueras, que asistió a la investidura con un permiso penitenciario.Un gobierno para la independenciaAdemás de las prioridades económicas y sociales, el gran desafío de los nuevos líderes catalanes será canalizar el 52% del voto independentista obtenido en las elecciones del 14 de febrero.El nuevo presidente aseguró que es su "obsesión" encontrar una solución al conflicto político con el Gobierno de España, una meta complicada tras un año de negociaciones enquistadas.Su principal apuesta es la vía escocesa, es decir, alcanzar un referéndum pactado con Pedro Sánchez como hicieron Escocia y Reino Unido en 2014; aunque el nuevo presidente no descarta recurrir a la "confrontación pacífica" si la voluntad negociadora no obtiene resultados.Una de las dificultades a las que se enfrenta Aragonès son las reticencias de sus socios de Junts (liderados por Carles Puigdemont desde Bélgica) al diálogo con Sánchez.Esta desconfianza podría dinamitar los intentos de acercar posturas con Madrid y conducir a los independentistas a repetir el divorcio de la anterior legislatura.El Gobierno de España, por su parte, no renuncia a aprovechar el independentismo moderado de ERC para encauzar el conflicto político.

