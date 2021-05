https://mundo.sputniknews.com/20210521/el-principe-harry-acusa-a-la-familia-real-de-negligencia-total-con-meghan-markle-1112428064.html

El príncipe Harry acusa a la familia real de "negligencia total" con Meghan Markle

En la nueva serie documental de Oprah Winfrey, 'The Me You Can't See' ('El yo que no puedes ver'), el duque de Sussex ha revelado que su familia reaccionó con... 21.05.2021, Sputnik Mundo

familia real británica

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

meghan markle

príncipe harry

depresión

El nieto de Isabel II agregó que Meghan, con quien se casó en 2018, incluso tenía pensamientos suicidas, y que esa fue la razón por la que finalmente optaron por abandonar la realeza. Según el príncipe, su esposa tenía planeado quitarse la vida cuando estaba embarazada de su primer hijo, Archie, pero no lo hizo porque no quería que Harry "perdiera a otra mujer en su vida", en referencia a la princesa Diana, que falleció en un accidente de tráfico en 1997, cuando Harry tenía 12 años.La propia Meghan confesó en marzo que "simplemente ya no quería estar viva" mientras era miembro de la familia real. "Ese fue un pensamiento muy claro, real y aterrador. No podía quedarme sola", subrayó en su primera entrevista con Oprah. En ese entonces, la duquesa contó que se sentía "prisionera", pues después de su boda con Harry se le fueron retirados su pasaporte, su licencia y sus tarjetas de crédito.Los pensamientos suicidas de Markle también se debieron a la presión en los medios y en las redes sociales, y que comenzó una vez que la estrella de Suits hizo pública su relación con Harry.Así, en noviembre de 2016, el tabloide Mail Online publicó un artículo titulado Harry's girl is (almost) straight outta Compton en el que contó que Meghan había crecido en uno de los barrios más turbulentos de Los Angeles, Crenshaw, aunque no tomó en cuenta que estudió en la prestigiosa escuela privada Immaculate Heart High School. Ese mismo año, el medio Daily Star se preguntó si Harry iba a casarse con la "realeza gangsta".Markle no dejó sin respuesta las publicaciones racistas y sexistas y la intromisión en su vida privada. En octubre de 2019, demandó al editor de The Mail On Sunday y Mail Online, ANL, por difundir una carta que había enviado a su padre en agosto de 2018. En febrero de 2021, ganó la demanda judicial."Agradezco al tribunal exigir responsabilidades a Associated Newspapers y The Mail on Sunday por sus prácticas ilegales y deshumanizantes", declaró en un comunicado. "El mundo necesita noticias fiables, de alta calidad y verificadas. El Mail On Sunday y sus medios afines hacen lo contrario", agregó.

