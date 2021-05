https://mundo.sputniknews.com/20210521/el-futuro-del-bitcoin-los-inversores-parecen-estar-volviendo-al-oro-1112400525.html

El futuro del bitcóin: "Los inversores parecen estar volviendo al oro"

Tras la caída abrupta del valor del bitcóin, los especialistas se preguntan qué pasará con la criptomoneda en el futuro y tratan de explicar las causas del colapso.

economía

bitcóin

divisas

"Cuando el bitcóin estornuda, el resto del complejo criptográfico se resfría", escribe Mark DeCambre en Market Watch. Explica que el activo digital dominante se ha convertido cada vez más en un "indicador del sentimiento, no solo en los mercados no convencionales, sino como una medida del apetito por el riesgo en general".El especialista explica que el desplome del bitcóin es multicausal y se explica a través de factores como "el miedo, la incertidumbre y la duda". También responsabilizó al director de Tesla, Elon Musk, por el desplome. ¿Podrá el bitcóin recuperarse?Los inversores más optimistas abogan por que los inversores a largo plazo mantengan el rumbo o revisen su tesis de inversión original antes de deshacerse de las criptomonedas."La corrección en el mercado de las criptomonedas es un fenómeno común. Sin embargo, no significa que se esté produciendo un mercado a la baja", opinó Konstantin Boyko-Romanovsky, director ejecutivo y fundador de Allnodes.En tanto, los analistas de JPMorgan Chase & Co. indicaron que "los inversores institucionales parecen estar alejándose de bitcóin y volviendo al oro tradicional", según publica Market Watch.

bitcóin, divisas