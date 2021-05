https://mundo.sputniknews.com/20210521/cientos-de-inmigrantes-intentan-acceder-a-espana-desde-marruecos-por-melilla-1112403376.html

Cientos de inmigrantes intentan acceder a España desde Marruecos por Melilla

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La presión migratoria sobre España se traslada de la ciudad de Ceuta a la de Melilla: cientos de inmigrantes intentaron saltar la... 21.05.2021, Sputnik Mundo

Asimismo, añadieron que a estos 30 inmigrantes ilegales no se los tiene aún localizados, pero se apuntó que la práctica habitual en estos casos es esconderse en un primer momento, e incluso que "como son de origen marroquí, cabría la posibilidad de que tuvieran parientes en Melilla y estuvieran en sus domicilios".Por su parte, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, declaró en una entrevista radiofónica en la cadena de COPE que todos los inmigrantes que saltaron la valla de Melilla la pasada madrugada serán "localizados y se harán los procedimientos adecuados para que, en caso de que no sean acreedores de protección internacional, sean devueltos".Lo que diferencia a estos intentos de salto de los tradicionales en el enclave español de Melilla en el norte de África es que en esta ocasión fueron protagonizados mayoritariamente por ciudadanos marroquíes y no de origen subsahariano, como destacan a esta hora los medios españoles y como se deduce de las nacionalidades de los que, según fuentes oficiales, consiguieron pasar al lado español: todos ellos marroquíes.Tradicionalmente los saltos a la valla de Melilla se suelen protagonizar por subsaharianos que aguardan escondidos en los montes circundantes a la ciudad autónoma, como es el caso del monte Gurugú, donde permanecen jóvenes acampados durante todo el año, con la tolerancia de las autoridades marroquíes y asistidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).Este dato se enmarca en la avalancha migratoria registrada a principios de esta semana en el otro enclave español en el norte de África, Ceuta, donde varios miles de inmigrantes, marroquíes en su mayoría, cruzaron ilegalmente con facilidad a España, ante la pasividad de los agentes marroquíes; un hecho que pilló por sorpresa a la Policía española.Sobre este punto, el titular español de Interior declaró asimismo este 21 de mayo que se trató de "un ataque a nuestras fronteras, no una crisis migratoria" e informó asimismo de la devolución a Marruecos de 6.500 de los inmigrantes llegados a España por Ceuta desde el 17 de mayo, que el último recuento oficial cifró en 8.000En previsión de que se trasladaran los asaltos de Ceuta a Melilla, a última hora del 20 de mayo, el Ejército español comenzó a realizar labores "de vigilancia y no contención", según precisaron a Sputnik desde la Delegación del Gobierno español en Melilla, en la zona del perímetro fronterizo melillense.Esta labor de apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas fue solicitada al Ejecutivo central por la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma.Aunque, ni Madrid ni Rabat lo reconocieron oficialmente, este episodio de entradas masivas a España ante la inacción de las autoridades marroquíes se relaciona con la acogida en España hace un mes del líder del Frente Polisario, Brahim Galli, para ser tratado médicamente de un caso grave de coronavirus; una figura a la que Rabat se refiere en ocasiones como "líder de una organización terrorista".Permanece ingresado desde entonces en un hospital de la ciudad española de Logroño y el Gobierno español recalcó en numerosas ocasiones esta semana que lo acogió "por razones humanitarias".La figura de Galli es polémica en Marruecos porque es la cabeza visible del movimiento político que reivindica la independencia del Sáhara Occidental, antigua colonia española reclamada por Marruecos, y que se ha convertido en un proceso descolonizador irresuelto desde principios de la década de los 70, cuando la ONU estableció la necesidad de un referéndum de autodeterminación, aún no celebrado.La prensa española publicó esta semana que Galli entró en España con una identidad falsa, dado que tiene asimismo causas pendientes con la justicia española. El Gobierno español no comunicó a Marruecos por cauces oficiales su presencia en territorio español, lo que además de causar una dura respuesta a través de dos comunicados de la Cancillería marroquí, generó durante toda esta semana una crisis política interna entre el Gobierno y la oposición.

