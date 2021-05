https://mundo.sputniknews.com/20210521/bombazo-de-putin-a-occidente-1112423787.html

Bombazo de Putin a Occidente

Aviso a navegantesPrimer aviso. Y último. Con los dientes rotos. Así terminará aquel que ose intentar dar un mordisco al territorio ruso, en un contexto en que un país como EEUU lleva décadas expoliando de manera absolutamente ilegal, las riquezas de varios países del mundo, sobre todo aquellos que no le hacen la ola. Los ejemplos sobran, y huelga mencionarlos. El más actual y caliente, sin dudas, Siria."Todos quieren dar una mordida o pretenden una parte de nuestro territorio. A esos les digo que les romperemos los dientes para que no puedan morder", dijo Putin. Más claro, más directo, y más fácil de entender, imposible. El tiempo en que cualquiera podía llegar a Rusia y hacer de las suyas, pertenece a un pasado más que enterrado.Y es que además sobran los ejemplos a lo largo de la historia reciente, y no tan reciente, de países que han sido troceados a conveniencia y paladar de Washington. Al respecto, el Dr. en Historia y Dr. en Derecho José Luis Orella, cita el ejemplo de Yugoslavia a la que trocearon.El profesor también advierte ese tipo de acciones de EEUU "con otros países, o los intentos incluso de disgregación de España, etc. Y por lo tanto, la reducción de países grandes que pueden ejercer de potencias medias y reducirlos a Estados que casi no pueden ni defender sus soberanías porque dependen económicamente, y no tienen tampoco, ni peso político, ni de ningún tipo en su defensa"."Rusia, por su propio tamaño, por su demografía, es una potencia sólo ya con sus propios recursos. Y por lo tanto el intento de evitar un fuerte protagonismo de Rusia a nivel de política internacional, esencialmente se centra en su disminución en los ámbitos que en el pasado pertenecieron al mundo ruso, o en el imperio ruso, o posteriormente a la Unión Soviética. Y desde luego el intento de trocear Rusia es un intento con un objetivo: evitar que Rusia pueda destacar como protagonista en la política internacional. Por eso el discurso de su presidente es de firmeza, y advertir: 'oiga, no somos un país débil y vamos defender nuestro territorio", advierte Orella.A todo gasMientras, esta semana el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, sorprendía a propios y extraños con una declaración explosiva. Durante la reunión que mantuvo en Reikiavik con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, dijo que corresponde al interés nacional de su país renunciar a las sanciones contra la compañía Nord Stream 2 AG, su director ejecutivo y los altos funcionarios que están a cargo de la construcción del gasoducto del mismo nombre.Una decisión que hunde a Ucrania en la miseria económica y geopolítica: ya no tendrá a su disposición 'la llave del gas ruso' para ejercer ningún tipo de presión al gigante euroasiático, y además Alemania se asegura energía barata y limpia. EEUU se dio cuenta que no puede darse el lujo de perder un aliado como Alemania en esa posición estratégica del continente europeo, sólo por ejercer una competencia comercial desleal y dictatorial.Para el profesor Orella, aquí definitivamente hay un punto de inflexión, tanto para el poder de EEUU, como para la independencia política, económica y energética de Alemania, como también para Rusia."EEUU tenía que ser consciente que con ese empecinamiento que estaba desarrollando en su agresividad económica, por un lado estaba empujando a que Rusia tuviera unas relaciones mucho más estrechas con China, con la cual EEUU sigue teniendo sus rivalidades. Por otro lado, la propia UE, que tiene complementariedad económica con Rusia, y preferentemente la economía alemana, iba a producir un resquebrajamiento y un mayor aislamiento del mundo europeo de EEUU, que para nada quiere distanciarse aún más por las consecuencias que podría tener incluso por la Alianza Atlántica [OTAN]", concluye el Dr. José Luis Orella.

