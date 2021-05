https://mundo.sputniknews.com/20210521/bolivia-descarta-nueva-cuarentena-rigida-contra-la-pandemia-1112435455.html

Bolivia descarta nueva cuarentena rígida contra la pandemia

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia descartó la posibilidad de declarar una nueva cuarentena rígida nacional para frenar la pandemia de COVID-19, debido... 21.05.2021, Sputnik Mundo

El anuncio surgió mientras las administraciones autónomas regionales discutían medidas de endurecimiento de las restricciones de circulación y de reunión, ante el sostenido aumento del ritmo de avance de la pandemia, que en las tres últimas semanas registraba más de 2.000 nuevos contagios diarios.Prada reiteró las críticas que el presidente Luis Arce lanzó contra el confinamiento, la parálisis económica y otras medidas restrictivas impuestas el año pasado, durante la primera ola de contagios, por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez."El año pasado no solamente que aumentó el hambre: aumentó la pobreza, aumentaron las desigualdades económicas y sociales y nosotros lo sabemos porque caminamos el año pasado por toda Bolivia con el hermano Presidente (para conocer) cuáles son las necesidades, qué es lo que preocupa en este momento al pueblo boliviano", afirmó la ministra.Las necesidades más apremiantes de los bolivianos, que viven mayoritariamente en el sector informal, se concentran en la reconstrucción de la economía, dijo.Según informes oficiales preliminares, el Producto Interno Bruto de Bolivia se redujo en por lo menos 11% en 2020 y crecería en más de 4% este año.Ese objetivo de recuperación económica no se alcanzaría en un régimen de cuarentena general, "vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro", advirtió Prada.Añadió que el Gobierno mantiene su decisión de enfrentar la pandemia con medidas de bioseguridad que no paralicen la economía, fortalecimiento del sistema hospitalario y vacunación general.El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud reveló que el 21 de mayo se registraron las cifras más altas de nuevos contagios, 2.858, y de decesos, 87, en la actual tercera ola, datos con los cuales el total acumulado de la pandemia ascendió a 343.065 casos, incluidos 13.780 fallecimientos.La campaña de vacunación, entretanto, sumó 1.301.201 dosis aplicadas, de las cuales poco más de un millón fueron primeras dosis.

