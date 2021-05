https://mundo.sputniknews.com/20210520/video-retienen-y-simulan-ahorcar-a-un-candidato-a-alcalde-en-mexico-1112376392.html

Vídeo: retienen y simulan ahorcar a un candidato a alcalde en México

El candidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal, Juan Salvador Camacho Velasco, fue retenido por los pobladores de la comunidad Los Llanos porque según... 20.05.2021, Sputnik Mundo

El incidente ocurrió durante uno de los actos de campaña que realizaba el candidato y fue grabado en un vídeo que se hizo viral en las redes. En medio de gritos, reclamos y amenazas se puede ver cómo uno de los pobladores le coloca la soga al cuello al candidato mientras este permanece quieto observando al suelo. Fueron varias las horas que el candidato pasó retenido contra su voluntad y para ser liberado tuvo que pagar 300 mil pesos, que según los pobladores era una multa por no haber cumplido con lo que había prometido.Juan Salvador Camacho Velasco aclaró en una conferencia de prensa que no había visitado antes esta comunidad, por lo que no había hecho ningún tipo de compromisos con ellos antes, pero que reconoce que existe una deuda histórica por parte de las autoridades con los pueblos indígenas. Por su parte, el Comité estatal de Morena condenó "terminantemente todo acto de violencia que desestabilice el ambiente político electoral y social en la entidad" y que "no existe pretexto" que justifique ningún tipo de hostigamiento contra el candidato.El candidato de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, es hijo del político Manuel Camacho Solís, excandidato presidencial por el Partido de Centro Democrático (PCD) en el 2000.

