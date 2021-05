https://mundo.sputniknews.com/20210520/vacunacion-con-jeringas-vacias-en-mexico-fallas-graves-del-sistema-o-casos-montados-1112354148.html

Vacunación con jeringas vacías en México: ¿fallas del sistema o casos montados?

Unos pocos casos, en más de 23 millones de dosis aplicadas, han sido viralizados por medio de redes sociales denunciando una mala aplicación de las vacunas... 20.05.2021, Sputnik Mundo

Por medio de redes sociales, a mitad de mayo de 2021, se viralizó una denuncia en el estado de Puebla, conurbado a la capital mexicana, en la que se señalaba que una enfermera había engañado a una mujer de la tercera edad, al aplicarle una jeringa vacía, en vez de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19.Sin brindar mayor información al respecto, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, intervino para anunciar que la Secretaría de la Función Pública investigaría la posible simulación de aplicación de la dosis. Además, informó la suspensión de la enfermera. Mientras tanto, el encargado de Salud de ese estado, José Antonio Martínez, dijo que la mujer recibiría una nueva dosis en reemplazo.Otras vacunas 'falsas'En abril de 2021, una maestra de la guardería N.º 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado norteño de Nuevo León denunció que solo recibió un pinchazo en el brazo, mas no el líquido correspondiente a la vacuna de CanSino que se aplicó como única dosis al personal educativo en el país. En aquel entonces se difundió un video en donde se observa a la maestra Ariana Avalos, de 30 años, a punto de recibir su dosis, pero al momento de insertar la aguja en su brazo no se observa que aplane la jeringa. Avalos decidió reclamar. El personal de la Secretaría de Salud, a su vez, la acusó de realizar un fotomontaje. La respuesta de las autoridades fue la misma que en Puebla: iniciar una investigación interna en el IMSS para deslindar responsabilidades. Más tarde, la maestra publicó un video para aclarar "que no fue para perjudicar a terceros ni mucho menos" y que jamás dijo que no se le aplicó la vacuna. Además mencionó que mandó la grabación a sus amigos por WhatsApp y nunca tuvo intención de exponer al personal médico.A su vez, el IMSS aseguró que Avalos rechazó haber denunciado que no se le aplicó la vacuna y que la enfermera encargada aseguró haber aplicado la dosis.Otro caso similar tuvo lugar en Tlalnepantla, Estado de México, cuando los familiares de una persona mayor, doña Francisca Robles, denunciaron que se le aplicó "solo aire", tras revisar el video de la inoculación recibida por la señora. Los hechos ocurrieron en el módulo de vacunación del Parque Hidalgo. En las imágenes se aprecia que la enfermera tiene la jeringa en una mano y en la otra algodón con alcohol para desinfectar el brazo de la adulta mayor. Cuando lo hace le quita el tapón a la jeringa y nunca toma el frasco de la vacuna. La prueba de anticuerpos que la señora hizo un tiempo después de su visita al centro de vacunación salió negativa.Lo mismo fue denunciado en el estado de Sonora y en la Ciudad de México.¿Fallas graves o casos montados?Las denuncias han replicado en redes sociales, argumentando que su ocurrencia se debe a fallas graves en el proceso de vacunación mexicano. Sin embargo, voces críticas han señalado que existen casos "montados", es decir falsos, con los que se pretende denostar el programa de vacunación nacional contra el COVID-19 a cargo del Gobierno Federal. Fue el propio mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó un caso de vacunación con "jeringa vacía" en la Ciudad de México.Respecto al tema de jeringas vacías, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tampoco descartó la posibilidad de montaje. A su vez, el periodista y productor Epigmenio Ibarra comentó que detrás de "falsa vacunación" podría estar la derecha mexicana apoyada por medios de comunicación."La derecha, acostumbrada a hacer 'cosas repugnantes' como lo establece la directiva de operaciones encubiertas de la CIA, bien pudo haber organizado la falsa vacunación de una persona y hacer un montaje; uno más de esos en los que un 'periodista' y una televisora tienen experiencia", escribió en Twitter.A pesar de la proyección mediática que han recibido estos casos, el proceso de vacunación lleva vacunados a 23 millones y medio de mexicanos de forma gratuita, a lo largo del todo el territorio nacional, a seis meses de haber iniciado, el 24 de diciembre de 2020. Este 18 de mayo, el presidente López Obrador anunció que el plan de su Gobierno es tener vacunada a toda la población mayor de 18 años para el mes de octubre de 2021, antes de que comience la temporada de enfermedades respiratorias.

