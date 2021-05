https://mundo.sputniknews.com/20210520/un-diputado-aleman-saluda-que-su-pais-por-primera-vez-defienda-sus-intereses-ante-eeuu-1112362903.html

Un diputado alemán saluda que su país por primera vez defienda sus intereses ante EEUU

BERLÍN (Sputnik) —

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo el 19 de mayo que corresponde al interés nacional de su país renunciar a las sanciones contra la compañía Nord Stream 2 AG, su director ejecutivo y los altos funcionarios que están a cargo de la construcción del gasoducto del mismo nombre. La declaración de Blinken se distribuyó durante su reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Reikiavik."Se trata de una negociación política, y hoy finalmente escuchamos que nuestra narrativa alemana fue aceptada en Washington. (...) La presión sobre Alemania no tiene sentido: el Nord Stream 2 se completará, no tenemos alternativa, los alemanes trabajarán con los rusos. Alemania pudo defender sus intereses nacionales; esta es, en mi opinión, la primera vez en la posguerra, en que Berlín pudo, aunque no completamente, defenderse y defender con éxito los intereses de su propia gente, mostrar que es un Estado soberano", dijo Herdt, perteneciente al partido Alternativa para Alemania.En opinión del parlamentario, "una mayor presión sobre Rusia la acercará a China, y eso podría ser un problema importante para EEUU"."Afortunadamente, en EEUU hoy en día existen mentes sobrias que comenzaron a pensar de una manera más pragmática sobre el futuro del orden mundial. Estamos hablando de la seguridad energética de Alemania y la UE, que en EEUU anteriormente no se tuvo en cuenta", agregó el parlamentario.Según Herdt, a pesar de los fuertes lazos existentes entre EEUU y Alemania, Berlín está "lejos de ser un socio igualitario" de Washington, ya que en la estructura de la posguerra ocupaba una posición dependiente de la Casa Blanca, algo que aún se conserva, pues no se ha firmado un tratado de paz con los socios occidentales, a diferencia del pacto alcanzado con Rusia.El control ideológico por parte del país norteamericano se mantiene debido al "temor a un resurgimiento del poder económico y político-militar de Alemania", aseguró el diputado.En su opinión, no existe ningún tipo de argumentos en contra del proyecto, "salvo las instrucciones arbitrarias de Washington: ¡haz lo que te dicen!". Herdt considera que, de mantenerse esa presión, "es posible que el curso político de Berlín cambie a uno que esté más a favor de Rusia"."Y en este caso EEUU recibiría una poderosa oposición de China en ausencia del apoyo en la Unión Europea y de Moscú", subrayó, agregando que no descarta que las fuerzas antirrusas en el país norteamericano "intenten dar marcha atrás" a las decisiones, y además la presión podría ejercerse en contra de otros proyectos internacionales con la participación de Rusia, pero "el vector está empezando a cambiar y se trata de una señal muy positiva".El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por aguas del mar Báltico.Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, EEUU, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y también Ucrania y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.Washington impuso sanciones en 2019 a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías, lo cual obligó a la empresa suiza Allseas a parar las obras.El tendido de este gasoducto de dos hilos continuó pasado un año, el buque ruso Fortuna logró colocar tubos en un tramo de 2,6 kilómetros en aguas de Alemania, y quedaban sin acabar los tramos de 148 kilómetros en aguas de Dinamarca y cerca de 28 kilómetros en las de Alemania. Pero EEUU amplió en enero las sanciones contra Nord Stream 2, extendiéndolas al testado, inspecciones, homologación y los servicios de modernización de los buques de colocación de tubos. Poco después la compañía noruega DNV GL anunció que cesaba su actividad de inspección del gasoducto y no podrá efectuar el procedimiento de homologación.El 19 de enero EEUU impuso sanciones contra el buque Fortuna y su propietaria, la compañía KVT-Rus.

