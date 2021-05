https://mundo.sputniknews.com/20210520/sucedio-en-madrid-el-ciclista-que-secuestraba-a-los-patos-obviando-todas-las-normas-viales-1112362636.html

Sucedió en Madrid: el ciclista que secuestraba a los patos obviando todas las normas viales

Su objetivo era sacrificar a los animales para comérselos o venderlos. 20.05.2021, Sputnik Mundo

Lo que te vamos a contar roza lo rocambolesco. La Policía Municipal de Madrid ha interceptado a un hombre que llevaba en su bicicleta tres maceteros con nueve patos en su interior, pero eso no fue lo más sorprendente del suceso.Los hechos ocurrieron el martes 18, cuando los agentes percibieron a un señor montado en su bicicleta circulando por la M-30, una de las vías de circunvalación más transitadas de la capital. El simple hecho de circular por allí ya es motivo de sanción, pues está prohibido circular en bicicleta en tramos no semaforizados de la M30. Además, el hombre llevaba auriculares, una práctica tampoco permitida según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación. Para sorpresa de los agentes, el ciclista no solo incumplía las normas viales, sino que llevaba tres maceteros atados a la bici tapados con una tela donde se encontraban en cada uno de ellos tres patos sin poder apenas respirar. Al parecer, el hombre los había robado del lago de la Casa de Campo o del río Manzanares.Los especialistas del centro de recuperación de animales Brinzal corroboraron que se trataban de ánades reales. Posteriormente los agentes los soltaron en Casa de Campo y según reportes, la intención del hombre era comérselos o venderlos.

