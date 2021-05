https://mundo.sputniknews.com/20210520/salma-hayek-confiesa-que-libro-una-batalla-casi-letal-contra-el-covid-19-1112372309.html

Salma Hayek confiesa que libró una batalla casi letal contra el COVID-19

La actriz de origen mexicano ha revelado que contrajo el coronavirus los primeros días de la pandemia y su batalla fue tal que llegó a pensar que podría morir. 20.05.2021, Sputnik Mundo

Durante la entrevista reveló que pasó siete semanas aislada en una habitación de la casa de su familia en Londres e incluso le pusieron oxígeno. La actriz pasó el resto del 2020 recuperándose, aunque aún no tiene la misma energía que antes. En abril regresó al trabajo para rodar 'House of Gucci', pero tuvo que hacer una transición lenta debido a la facilidad con la que se agota.En sus redes sociales, Salma Hayek publicó más de una vez cómo se hacía la prueba del COVID-19 con hisopos, pero solo no había confesado que estaba luchando en secreto contra el virus que la atacó de tal modo que pensó que iba a morir.

