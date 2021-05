https://mundo.sputniknews.com/20210520/sale-cristiano-entra-griezmann-juventus-negocia-con-el-barcelona-1112390052.html

¿Sale Cristiano, entra Griezmann? Juventus negocia con el Barcelona

¿Sale Cristiano, entra Griezmann? Juventus negocia con el Barcelona

En España ya hablan de la posible salida de Antoine Griezmann del Barcelona para mudarse a Italia, más precisamente para sumarse a la plantilla de la Juventus durante la próxima temporada.

2021-05-20T20:52+0000

2021-05-20T20:52+0000

2021-05-20T20:52+0000

estilo de vida

antoine griezmann

cristiano ronaldo

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112389627_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b3805d9b8b60a461a11b9dfe086a7466.jpg

El presidente del club catalán, Joan Laporta, ya había anunciado una renovación importante. Es que con los fichajes casi cerrados de Sergio Agüero y Memphis Depay, en el Camp Nou quieren un ahorro en lo económico, por lo que plantean la opción de vender al galo al equipo italiano en reemplazo de Cristiano Ronaldo, quien tendría los días contados en caso de que la Vecchia Signora no logre la clasificación a la Champions League.Así las cosas, el equipo de la Serie A se lanzaría por un delantero de jerarquía para sustituir al luso, y Griezmann sería la opción ideal. Según distintos medios, el Barcelona solo pone una condición y es que los transalpinos asuman la ficha íntegra del ex del Atlético.Hay quienes dicen que Griezmann llegaría al equipo dirigido por Andrea Pirlo solo en calidad de préstamo, ya que Juventus no está en la posibilidad de tamaño fichaje en medio de la crisis económica por la COVID-19.Sin embargo, la palabra final la tendrá el propio Griezmann, ya que tiene contrato con el Barça hasta el 2024.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antoine griezmann, cristiano ronaldo, deportes