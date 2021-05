https://mundo.sputniknews.com/20210520/rusia-amenaza-con-responder-a-la-expulsion-de-su-diplomatico-desde-macedonia-del-norte-1112361077.html

Rusia amenaza con responder a la expulsión de su diplomático desde Macedonia del Norte

Rusia amenaza con responder a la expulsión de su diplomático desde Macedonia del Norte

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia responderá sin falta a la expulsión de su diplomático desde Macedonia del Norte, advirtió el Ministerio ruso de Exteriores. 20.05.2021, Sputnik Mundo

"Condenamos esta acción inmotivada que va a repercutir con toda seguridad en las relaciones ruso-normacedonias. Habrá medidas de respuesta", declaró la Cancillería.El 18 de mayo, la Embajada de Rusia en Skopie confirmó que uno de sus empleados fue declarado persona no grata.A su vez, el Ministerio de Exteriores de Macedonia del Norte precisó que el diplomático ruso debe abandonar el país en un plazo de siete días a partir del 14 de mayo, la fecha de la convocación del embajador ruso Serguéi Basdnikin a la Cancillería.Una nueva ola de intercambio de expulsiones de diplomáticos entre Rusia y Occidente empezó en abril pasado.A finales de abril, Rumanía, Ucrania y Bulgaria declararon personas no gratas a tres diplomáticos rusos, uno en cada país. Hasta la fecha, Rusia solo respondió a las acciones de Bucarest con la expulsión del agregado militar adjunto de la Embajada rumana en Moscú.El 17 de abril, la República Checa denunció la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones en un almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, en 2014, y expulsó a 18 empleados de la Embajada rusa, a lo que Moscú, que rechazó las acusaciones, respondió con la expulsión de 20 empleados de la misión checa.Eslovaquia, Letonia, Lituania y Estonia expulsaron a diplomáticos rusos en solidaridad con Chequia, lo que provocó la respuesta simétrica de Moscú.Además, Ucrania expulsó en abril a un diplomático ruso en respuesta a la detención del cónsul ucraniano en la ciudad rusa de San Petersburgo, mientras Polonia declaró personas no gratas a tres empleados de la Embajada rusa en Varsovia en señal de solidaridad con EEUU, que acusó a Moscú de la supuesta implicación en unos ciberataques. Rusia respondió entonces con la expulsión de cinco diplomáticos polacos.El propio Washington impuso el 15 de abril nuevas sanciones contra Moscú, que incluyeron la expulsión de diez diplomáticos rusos de EEUU. Rusia respondió con un paso recíproco.En lo que va del año 2021, varios diplomáticos rusos también fueron expulsados por motivos diferentes de Italia, Bulgaria, Suecia, Alemania y Albania.

