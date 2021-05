https://mundo.sputniknews.com/20210520/racismo-combustible-sobre-el-fuego-de-las-protestas-en-colombia-1112395068.html

Racismo, combustible sobre el fuego de las protestas en Colombia

Racismo, combustible sobre el fuego de las protestas en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — Las protestas que se repiten en Colombia desde el 28 de abril han tenido un componente que se muestra algo oculto en pancartas y banderas... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T23:36+0000

2021-05-20T23:36+0000

2021-05-20T23:36+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

colombia

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112395042_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3ea8275db4707549fc155f97c6fea1c3.jpg

En agosto pasado, cuando las manifestaciones sociales en este país sudamericano estaban en suspenso por la ola de contagios de coronavirus, un hecho policial sacudió el pacífico colombiano, más específicamente en Cali, la capital del Valle del Cauca.Allí se encontraron cinco cadáveres de muchachos de entre 14 y 18 años que habían salido de sus casas temprano y, en apariencia, estaban nadando en un cañadón.Las autoridades locales anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos (unos 27.000 dólares) para dar con la pista de quien o quienes asesinaron a los jóvenes que, además de ser amigos, tenían en común su etnia: eran negros.La raza de los jóvenes fue el móvil del crimen para casi toda la opinión pública de Cali, y de todo Colombia, un país cuya sociedad vive uno de los peores males de nuestra época, el racismo.La organización no es parte de la minga (resistencia) indígena colombiana pero trabaja con estas minorías que, aún antes de las protestas, viven situaciones de discriminación en su cotidianeidad."En la vida cotidiana los negros no tienen las mismas posibilidades que tienen los mestizos", afirma la mujer.Y describe que en las universidades no se ve una masa negra muy grande, los cargos de poder no son ocupados por indígenas o afrodescendientes y la distribución del recurso tampoco es equitativa en comparación con los blancos o mestizos.La agencia de estadísticas colombiana (DANE) da cuenta de que la población negra representa el 9,34% del total, según datos del censo realizado en 2018.Según el mismo estudio, de cada 10 negros que viven en Colombia, siete lo hacen en cabeceras municipales y el resto en centros menos poblados o áreas rurales dispersas.En el caso de los indígenas, la situación es distinta, pero la segregación es la misma.IndígenasEn Colombia se autorreconocen originarios un total de 1.905.617 personas, de las cuales ocho de cada 10 viven en zonas rurales o colonias indígenas.Vándalos, terroristas o, simplemente, indios, en clave despectiva, son los calificativos que a diario caen sobre estas minorías, que hoy salen a la calle para defender sus derechos en un sistema social de desigualdad, tanto económica como simbólica.Incluso, hasta no hace mucho tiempo, mucha gente en Colombia solía decirle indio a quien está de mal humor o es difícil de tratar.Esos elementos racistas también se han visto a lo largo de las protestas que llevan 22 días.Sobre todo, según Sánchez Lara, en el ataque a la minga del pasado 8 de mayo donde 12 indígenas resultaron heridos con disparos armas de fuego que provinieron de una camioneta Toyota Prado, según testigos.Ese sentimiento, al parecer, se extiende a la canciller colombiana, y ex vicepresidenta, Marta Ramírez, quien en un tuit del 10 de mayo preguntó quién está detrás de la financiación de la minga que llegó a Cali.También al consejero de Seguridad de Presidencia, Rafael Guarín, que un día antes usó la misma red social para acusar: "Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor del narcotráfico. Delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad, y que se esconden en algunos resguardos transformados en santuarios del crimen".Los colores de la bandera colombiana llevan el amarillo en representación de las riquezas que tiene el país; el azul, los mares; y el rojo, la sangre derramada por los próceres de la independencia.Otra versión indica que su creador, Francisco de Miranda, homenajeó con el pabellón nacional a su amiga Catalina II de Rusia, al rubio de sus cabellos, el azul de sus ojos y el rojo de sus labios intensos. Cualidades que no abundan por estos lares, y que forman parte de una Colombia que sólo vive en el imaginario de su elite.

https://mundo.sputniknews.com/20210514/indigenas-colombianos-piden-la-atencion-de-la-comunidad-internacional-para-evitar-masacre-1112205329.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ramiro Barreiro

Ramiro Barreiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ramiro Barreiro

paro nacional en colombia (2021), colombia, opinión y análisis