La Defensoría de Perú rechaza agresiones contra periodistas en la campaña electoral

La Defensoría de Perú rechaza agresiones contra periodistas en la campaña electoral

LIMA (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Perú expresó su rechazo a las agresiones sufridas por periodistas que cubrían un mitín del candidato a la... 20.05.2021

"La Defensoría del Pueblo rechaza y condena todo discurso o acto de violencia que se cometa durante la presente campaña electoral en contra de periodistas de todos los medios de comunicación (...) En particular, la institución rechaza los actos de violencia sufridos por periodistas que, el día de ayer miércoles 19 de mayo, cubrían las actividades del candidato presidencial Pedro Castillo", indicó la institución en un comunicado.El 19 de mayo, dos periodistas de la televisora local Canal N fueron agredidos físicamente por simpatizantes de Pedro Castillo luego de un mitín que dio el candidato en el departamento de Ayacucho (sur).Los periodistas alegan que los simpatizantes respondieron agresivamente luego de que el candidato hiciera declaraciones denunciando parcialización de los medios de comunicación en su contra.Por su parte, Pedro Castillo se deslindó de los actos cometidos y manifestó su solidaridad hacia los trabajadores de la prensa."Nuestra crítica a la prensa va hacia los dueños de los medios de comunicación que no cultivan la democracia y no buscan realizar una cobertura equitativa a los dos candidatos. Por eso, nuestra solidaridad con los trabajadores periodistas agredidos", expresó el candidato a través de su cuenta en Twitter.Castillo disputará la presidencia en segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) en comicios programados para el 6 de junio.

