https://mundo.sputniknews.com/20210520/francia-a-la-puertas-de-una-guerra-civil-1112367992.html

Francia: ¿a la puertas de una guerra civil?

Francia: ¿a la puertas de una guerra civil?

Una guerra civil se está gestando en Francia. La frase pertenece a una tribuna publicada en el semanario ultraconservador 'Valeurs Actuelles' y firmada por... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T12:33+0000

2021-05-20T12:33+0000

2021-05-20T12:33+0000

qué pasa

general

migración

cartas

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112367952_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_c8d1a472d27995578a9eef769c0a1284.jpg

Francia: ¿a la puertas de una guerra civil? Francia: ¿a la puertas de una guerra civil?

¿Salvar a Francia?Es la segunda carta en menos de tres semanas: el pasado 21 de abril la polémica saltó por los aires cuando una veintena de generales, cien oficiales superiores y más de un millar de militares divulgaron en el mismo medio un llamamiento en el que denunciaban "la desintegración de su patria" frente al "islamismo" y las "hordas de los suburbios".En aquella ocasión, la misiva amenazaba –entre líneas– con una intervención de las Fuerzas Armadas ante la inacción de los responsables políticos. Entonces, el jefe del Estado Mayor, François Lecointre, prometió entonces sanciones ejemplares a los firmantes, que podrían llegar a la expulsión. Por eso, es que esta segunda vez la publicación se hace de forma anónima."Es una amenaza muy peligrosa, pero está lejos de ser seria", dice al respecto el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo. Añade que "esto muestra la complejidad y lo contrastada que está la sociedad francesa. […] El problema es que están utilizando el enfoque incorrecto porque no se dan cuenta de que la sociedad francesa no ha sabido integrar a un sector importante de la población, en un contexto de crisis humanitaria y de marginación, y por supuesto a veces esta gente se apoya en grupos radicales".Dromundo incide en que en esta carta "están utilizando un enfoque incorrecto, porque no se dan cuenta de que la sociedad francesa, y en general la sociedad europea, no ha sabido integrar a un sector importante de la población. Entonces, en un contexto de crisis humanitaria y de marginación, a veces esta gente se apoya en grupos radicales".Más gasolinaEn este contexto, salió a la palestra Michel Barnier, quien busca posicionarse como candidato a pelearle las próximas presidenciales a Emmanuel Macron, mediante lograr la unificación de la derecha. Así, quien es una de las principales figuras de la derecha francesa y tiene un buen legajo político, ocupando cargos como excomisario europeo, jefe negociador del Brexit, pidió una moratoria en la llegada de nuevos inmigrantes a Francia, y también en la reagrupación familiar. Detalló que la medida podría extenderse entre tres y cinco años.Un período de tiempo que entiende necesario para verificar, evaluar y, si es necesario, cambiar los procedimientos y las prácticas de los procesos de inmigración. Pero hizo una salvedad: mantener las puertas abiertas a los estudiantes extranjeros y el respeto al derecho de asilo.Para Dromundo, la postura de Barnier es limitada viniendo de alguien que representó a la UE y las posiciones de la UE en las negociaciones del Brexit. Hay que entender que el problema migratorio no es un problema de un país, es un problema de la UE en su conjunto. […] Es una posición nacionalista que fractura y debilita todavía más a la UE", sentencia.

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez

аудио, general, migración, cartas, francia