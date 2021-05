https://mundo.sputniknews.com/20210520/exministro-de-salud-de-brasil-culpa-a-las-autoridades-de-amazonas-por-falta-de-oxigeno-1112372562.html

Exministro de Salud de Brasil culpa a las autoridades de Amazonas por falta de oxígeno

Exministro de Salud de Brasil culpa a las autoridades de Amazonas por falta de oxígeno

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Salud de Brasil Eduardo Pazuello responsabilizó a las autoridades del estado de Amazonas (norte) por la crisis de... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T15:15+0000

2021-05-20T15:15+0000

2021-05-20T15:15+0000

américa latina

amazonia

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1094238172_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_56208c1cacd467dd2462d38892884860.jpg

"Brasil paga muy caro la negación de Bolsonaro hacia la pandemia" "Brasil paga muy caro la negación de Bolsonaro hacia la pandemia"

Durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia, Pazuello afirmó que hubo "dos responsabilidades muy claras": por un lado la empresa proveedora, White Martins, que "consumió su reserva estratégica y no se posicionó de forma clara" y por otra, la Secretaría de Salud del Estado de Amazonas, que no hizo el monitoreo necesario de la situación.El exministro recordó que antes de la crisis, en diciembre, en las conversaciones que él mantenía con la Secretaría de Salud de Amazonas no se expresaron alertas sobre la posible falta de cilindros de oxígeno en hospitales, y que las autoridades regionales estaban "centradas en otras cosas".Pazuello también culpó al Gobierno del estado de Amazonas de la decisión de desmontar el hospital de campaña que se construyó en la primera ola de la pandemia y que podría haber sido de gran utilidad en la crisis de enero.El senador Eduardo Braga (del Movimiento Democrático de Brasil, centro-derecha) se preguntó entonces porqué, ante esa supuesta pasividad, su cartera no intervino la Secretaría de Salud de Amazonas.El exministro respondió que esa posibilidad se estudió en una reunión ministerial en la que estuvieron presentes el gobernador de Amazonas, Wilson Lima, y el presidente Jair Bolsonaro, pero que se acabó desestimando.

1

amazonia

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amazonia, brasil