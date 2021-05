https://mundo.sputniknews.com/20210520/espana-afirma-que-no-aceptara-ningun-chantaje-de-marruecos-1112363951.html

España afirma que no aceptará ningún "chantaje" de Marruecos

España afirma que no aceptará ningún "chantaje" de Marruecos

MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España advirtió a Marruecos de que no aceptará ningún "chantaje" tras la crisis desatada en Ceuta por la decisión marroquí de... 20.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-20T10:04+0000

2021-05-20T10:04+0000

2021-05-20T10:07+0000

españa

crisis migratoria en ceuta

marruecos

ceuta

áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1112363925_0:44:3077:1775_1920x0_80_0_0_4fc43e125f29e7546ccf511470a6231e.jpg

"No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras", dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista con Radio Nacional de España (RNE).Entre el lunes 17 y el martes 18 las autoridades marroquíes cesaron de forma deliberada la vigilancia en la frontera con Ceuta, lo que hizo que más de 8.000 personas pasaran a la ciudad española, en su mayoría a pie o a nado bordeando el espigón situado en la zona de El Tarajal.Según los últimos datos del Ministerio del Interior, de España 5.600 de esas personas ya fueron devueltas a Marruecos. Ahora una de las preocupaciones es la atención de los menores que cruzaron la frontera (en torno a los 1.500, según las estimaciones oficiales) ya que estos no pueden ser devueltos.En su entrevista con RNE, la ministra de Defensa criticó duramente que Marruecos haya convertido a los menores en un arma de presión diplomática. "Marruecos tendrá que reconsiderar lo que ha hecho poniendo en riesgo la vida de menores", señaló.Robles añadió que España ve a Marruecos como un país "vecino y amigo", pero destacó que su diplomacia debe reconsiderar su actuación porque "hay una conclusión muy clara, y es que no vamos a aceptar chantajes".En ese sentido, la ministra defendió la decisión de permitir el ingreso del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español, algo que se enmarca en "los procedimientos humanitarios previstos en el derecho internacional".El 19 de mayo las autoridades marroquíes retomaron la vigilancia de su lado de la frontera, lo que cerró el flujo de llegadas a Ceuta.La vuelta al control fronterizo causó que la ciudad marroquí de Castillejos —fronteriza con Ceuta— viviera episodios de disturbios la pasada madrugada por los enfrentamientos entre agentes antidisturbios de Marruecos y cientos de migrantes que trataban de pasar al lado español.

https://mundo.sputniknews.com/20210519/haremos-un-muro-cientos-de-personas-se-manifiestan-en-madrid-para-frenar-la-invasion-en-ceuta-1112331247.html

crisis migratoria en ceuta

marruecos

ceuta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisis migratoria en ceuta, marruecos, ceuta, áfrica