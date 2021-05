https://mundo.sputniknews.com/20210520/el-actor-billy-porter-revela-que-es-vih-positivo-desde-hace-mas-de-una-decada-1112374993.html

El actor Billy Porter revela que es VIH positivo desde hace más de una década

Aclamado por hacer el papel de un hombre seropositivo en la serie 'Pose', el actor Billy Porter reveló que fue diagnosticado con el virus hace 14 años. 20.05.2021, Sputnik Mundo

El actor, que da vida al personaje Pray Tell, contó a The Hollywood Reporter que fue diagnosticado por primera vez el junio de 2007.En los 14 años que transcurrieron desde entonces, la estrella no le había contado prácticamente a nadie acerca de su condición, por temor a la marginación y las represalias de la industria en la que trabaja.En cambio, el actor de 51 años, utilizó su papel en Pose —por el cual recibió un Emmy— para expresar todo lo que él mismo quería decir, pero no podía. El actor compartió que 2007 fue el peor año de su vida. En los meses previos a descubrir que era VIH positivo, además de verse obligado a declararse en quiebra, a Porter le diagnosticaron también diabetes tipo II. Durante mucho tiempo, Porter incluso ocultó el diagnóstico a su madre. El artista temía ser discriminado por su condición, más en una industria que considera que ya es suficientemente discriminatoria, según dijo.Porter contó, sin embargo, que el tiempo encerrado en su casa debido a la pandemia de COVID-19 le hizo reflexionar y, finalmente, sincerarse acerca de su condición.

