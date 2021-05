https://mundo.sputniknews.com/20210520/dominicana-mira-a-rusia-su-comercio-y-sus-turistas-1112381449.html

Dominicana mira a Rusia, su comercio y sus turistas

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de República Dominicana en Moscú, Hans Dannenberg, considera a Rusia un puente importante para fortalecer el comercio, atraer... 20.05.2021

Dannenberg presentó el 18 de mayo sus cartas credenciales al presidente ruso, Vladímir Putin, y después analizó para este medio los retos que tiene por delante como representante del país caribeño en Moscú.El diplomático consideró que en este momento debe "redefinir las relaciones y llevarlas a otro contexto y a otro nivel. La República Dominicana ha recibido un gran número de turistas rusos; tenemos a una comunidad de rusos que residen y han invertido en nuestro país; tenemos más de cuatro mil estudiantes que han estudiado en las universidades de Rusia y de la antigua Unión Soviética, pero entendemos que hay que estrechar los lazos comerciales; tenemos que crecer el comercio".También recordó que "ahora mismo, muchos productos dominicanos vienen a Rusia, pero muy pocos productos rusos llegan a nuestro país" y "también, tenemos que ver cómo las personas de nuestro país conocen más la realidad de la Rusia de hoy; muchos se han quedado pensando en las películas de los años 70 o de los años 80, donde se mostraba la vida de la Unión Soviética. Pero la Rusia de hoy, es un país moderno, dinámico y joven".El comercio bilateral como prioridad"A los rusos les gusta el ron dominicano, aquí se vende tabaco dominicano, cada día vendemos más aguacates, piñas y mangos dominicanos. Estamos haciendo esfuerzos para que eso se incremente, que nuestros frutos y nuestros vegetales sigan llegando a Rusia. Hemos tenido algunas restricciones ahora por el tema de que no hay vuelos directos, las distancias y los barcos; se ha complicado por la pandemia", comentó.Al mismo tiempo, destacó que "estamos trabajando muy de cerca con todas aquellas compañías rusas que importan estos productos agrícolas y ver dónde podemos insertarnos en algunos renglones. Pero, como les dije anteriormente, yo creo mucho en la reciprocidad (...) no queremos que la balanza comercial sea solo a favor nuestro. Nosotros queremos, también, dar facilidades; que los productos rusos lleguen a la República Dominicana, que las medicinas rusas lleguen a la República Dominicana. ¿Por qué no?"."Yo quiero también trabajar y facilitar que los productos cárnicos, los lácteos y los demás productos de Rusia, de buena calidad, también sean conocidos en nuestro país y en los países vecinos. Si logramos que, luego de la pandemia, se permita que haya vuelos regulares, y no chárter, la posibilidad de transporte de los productos de ambos países se facilitaría para poder incrementar el comercio", enfatizó.Sputnik V... otro objetivoPor otra parte, reconoció que "estamos en fuertes negociaciones para poder obtener la vacuna rusa, Sputnik V. La vacuna rusa ha tenido una gran aceptación en los países de América Latina, donde se ha obtenido, nosotros tenemos ya varios meses negociando con el Fondo de Inversión Ruso para poder comprar vacunas rusas", comentó.Por otra parte, admitió sentirse "muy orgullosos de ostentar, ahora mismo, el tercer lugar entre los países de América Latina en número de ciudadanos vacunados. Nuestro Gobierno asignó a la señora vicepresidenta, Raquel Peña, como coordinadora del gabinete de Salud, junto con el ministro de Salud y otros ministros del Gobierno. Ella ha hecho una gran labor para que nuestro país obtenga la vacuna".Por ahora, Dominicana ha recibido vacunas de India y China, "y estamos pendientes de recibir otras que se habían comprado en Estados Unidos".Asimismo, resaltó que Dominicana "le ha dado prioridad a los empleados del sector del turismo en el tema de vacunas porque nuestro país depende del turismo y nuestros hoteleros han expresado abiertamente a nuestro presidente lo importante que era para ellos el turismo ruso", comentó el diplomático.El regreso del turismo rusoLos rusos son proclives a las largas estadías, a explorar más allá de los hoteles todo incluido y dejan beneficios en la economía local, resaltó.En estos momentos, Dominicana recibe visitantes de "Estados Unidos, Canadá, Europa, inclusive algunos rusos llegan a nuestro país, por terceros países. Pero tenemos muchos deseos de que las fronteras se abran, no solamente para recibir turistas, sino porque desde el 15 de diciembre del año pasado, la República Dominicana fue beneficiada con la entrada en vigor de un acuerdo con la Federación de Rusia para que los ciudadanos dominicanos entren a Rusia sin visado, al igual que los rusos entran a nuestro país sin visado".El embajador pretende que "pronto, aerolíneas como Aeroflot, Rossiya o S7, miren hacia la República Dominicana como una forma de hacer un vuelo regular para que haya espacio para movilizar carga, para que haya espacio para que el empresariado ruso y dominicano pueda viajar sin tener que transitar por Europa, Estados Unidos o Canadá y que facilite la comunicación entre nuestros dos países"."La República Dominicana está geográficamente muy bien ubicada; podríamos trabajar con las autoridades aeronáuticas para que un nuevo acuerdo se firme y que, desde nuestro país, las aerolíneas rusas puedan volar hacia otros puntos en Centroamérica, el Caribe o Sudamérica. Creemos que nuestro país está posicionado geográficamente de una forma que Rusia pudiera utilizarlo, no solamente para transportar turistas y hombres de negocio a otros puntos de la región, sino también para transportar la misma vacuna Sputnik V, que tantos países quieren", enfatizó."La vacuna rusa Sputnik V, sobre la que muchos tenían sus dudas en un principio, ha demostrado ser una de las que más estables científicamente y de las que mejores resultados ha dado. Creo que eso ha hecho que muchos de nuestros especialistas de salud miren hacia Rusia por el tema de la vacuna y ojalá esa sea simplemente una pequeña puerta para que vean a muchas otras cosas que ofrece Rusia. Creo que la vacuna puede ser simplemente la puerta que se abra para que nuestros países de Latinoamérica se acerquen a Rusia", finalizó.

