Demi Lovato: "Me identifico como género no binario"

La cantante estadounidense Demi Lovato publicó un video donde asegura que tras un largo periodo de reflexión se identifica con el género "no binario". Es por... 20.05.2021, Sputnik Mundo

La exestrella infantil de Disney, de 28 años, no se concibe ni como hombre ni como mujer. "Cada día que nos despertamos, se nos da otra oportunidad de ser quienes queremos y deseamos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo frente a todos ustedes... Han visto lo bueno, lo malo y todo lo demás", comenzó escribiendo la artista debajo de su video.Es decir, no quiere ser más llamada she (ella) ni he (él), sino que pide que se use they, que se traduciría literalmente como ellos, pero que en realidad en inglés es el pronombre utilizado para las personas no binarias y en español suele traducirse como elle."Esto ha llegado después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y no pretendo ser un experte", aclaró.Por último explicó que hizo el anuncio por aquellos que todavía no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. "Por favor sigue viviendo en tus verdades y ten en cuenta que te estoy enviando mucho amor", finalizó.

